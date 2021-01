Von Julia Lauer

Heidelberg. Irgendwann sind viele Covid-19-Patienten zwar nicht mehr ansteckend, aber trotzdem noch nicht wieder genesen. Die Reha-Klinik am Kohlhof hat bisher mehr als 200 Patienten mit Spätfolgen behandelt. Ein Gespräch mit Chefarzt Dr. Robert Nechwatal über die häufigsten Beschwerden und über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Behandlung.

Herr Dr. Nechwatal, in der Reha-Klinik auf dem Königstuhl haben Sie ein Programm für Covid-19-Patienten entwickelt. Wie sieht die Therapie bei einem so vielfältigen Beschwerdebild aus?

Wir nehmen Patienten auf, sobald sie 50, 60 Meter weit laufen können. Treppensteigen ist da oft noch ein Problem. Wir fördern dann die Ausdauer und den Muskelaufbau, mit Atemtechniken versuchen wir, die Atemnot in den Griff zu bekommen. Das gilt für alle Covid-Patienten. Gegebenenfalls arbeiten wir zusätzlich daran, Thrombosen aufzulösen und Herzmuskelentzündungen zu behandeln – je nach Beschwerden.

Welche Folgeerscheinungen lassen sich denn insgesamt besser behandeln und welche schlechter?

Bei der Belastbarkeit erzielen wir die größten Erfolge. Unsere Patienten schaffen es nach drei Wochen wieder in den zweiten Stock. Auch die Lungenfunktion verbessert sich, auch wenn das etwas länger dauert. Thrombosen können sich vollständig auflösen. Und beim Herz haben wir ganz unterschiedliche Verläufe.

Patienten berichten auch von Spätfolgen, die von Kopfschmerzen über Geschmacksverlust bis hin zu Fatigue-Müdigkeit reichen. Kann man da überhaupt etwas tun?

Diese Dinge sind schwer zu behandeln. Der Geschmacksverlust hält oft noch Monate an. Patienten berichten uns interessanterweise vor allem von Kaffee, dass er noch lange Zeit nicht schmeckt. Wie es zu chronischer Müdigkeit kommt, ist nicht geklärt. Auch Ängste und Schlafstörungen folgen einer Corona-Infektion häufig. Deshalb bieten wir in unserem Reha-Programm auch psychotherapeutische Gespräche an.

Angst und Depressionen hängen vermutlich auch damit zusammen, dass die Genesung so ungewiss ist?

Das ist vielschichtig. Wenn künstliche Beatmung im Gespräch ist oder eingesetzt wird, ist das einem Nahtoderlebnis ähnlich. Das setzt großen Stress frei, den man erst einmal verarbeiten muss. Wenn dann noch Schlaflosigkeit oder Perspektivlosigkeit hinzukommen – zum Beispiel weil man noch nicht wieder arbeiten kann, löst das schwere Verstimmungen aus.

Ihre Patienten bleiben meist drei, oft aber auch fünf oder sechs Wochen bei Ihnen. Wie viele können die Klinik dann ohne Beschwerden verlassen?

Etwa einem Drittel der Patienten geht es soweit gut, abgesehen von etwas Luftnot. Bei einem Drittel ist absehbar, dass die Genesung noch Monate dauert, und ein Drittel muss sich auf Langzeitfolgen einstellen. Wenn das Lungengewebe vernarbt ist und noch eine Lungenembolie dazugekommen ist, lässt sich der Schaden nicht mal so eben beheben.

Die meisten Ihrer Patienten sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, manche sind aber auch erst 30. Weiß man inzwischen genauer, wie es zu schweren Verläufen kommt?

Nach wie vor gilt, dass Menschen mit Übergewicht, Bluthochdruck und Herzerkrankungen zu den Risikogruppen zählen, sowie jene Patienten, deren Immunsystem von Medikamenten unterdrückt wird. Warum aber auch Menschen ohne Vorerkrankungen manchmal schwere Verläufe haben, lässt sich noch immer nicht vernünftig beantworten.

Inzwischen haben Sie mehr als 200 Covid-Patienten in Ihrer Klinik behandelt. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie dabei gewonnen haben?

Man sollte die Krankheit ernst nehmen, auch wenn 80 Prozent der Infektionen moderat verlaufen, und Abstands- und Hygieneregeln beachten. Bei Spätfolgen ist ratsam, sie frühestmöglich zu behandeln. Mit der Reha sollte man deshalb nicht zu lange warten.

Das erfordert einen Klinikplatz. Wie ist es denn insgesamt um die Versorgung der Patienten mit Spätfolgen bestellt?

Wir haben derzeit 30 Covid-Patienten bei 150 Betten. Die meisten stammen aus der Region, aber manche kommen auch aus den benachbarten Bundesländern, einer sogar aus Berlin, der über unsere Homepage zu uns fand. Offenbar ist die Versorgungslage nicht überall in Deutschland gut. Auf Covid-Patienten waren die Kliniken eben nicht eingestellt. Am Anfang kam noch Berührungsangst hinzu, über die Übertragung wusste man nicht viel. Zumindest das hat sich inzwischen gelegt.

Herz- und Lungenerkrankungen gehören zwar zu den Schwerpunkten Ihrer Klinik. Aber wie war das für Sie, als die ersten Patienten mit einem unbekannten Krankheitsbild zu Ihnen kamen?

Als wir im vergangenen März die ersten Covid-Patienten aufnahmen, war das natürlich Neuland für uns, so wie für andere Kliniken auch. Schon damals ging man davon aus, dass die Prognose schlechter sein würde als bei Grippe-Patienten. Aber wir sind doch überrascht, wie lange sich die Einschränkungen hinziehen.

Verfolgen Sie nach der Entlassung noch weiter, wie es den Patienten geht? Manche Erkrankte berichten auch noch nach mehr als einem halben Jahr von anhaltenden Beschwerden, oder es tauchen neue Komplikationen auf.

Wir erfassen die Beschwerden während der Reha mit einem Fragebogen, dann jeweils drei und nun auch sechs Monate später. Von Langzeitfolgen spricht man nach einem Jahr. Über sie ist noch immer wenig bekannt.

Eine Covid-Erkrankung wirft also häufig noch für lange Zeit ihre Schatten. Gibt es da etwas, das Hoffnung macht?

Ich hoffe, dass es gelingt, die Infektionszahlen weiter zu senken. Und so sinnvoll die Maßnahmen auch sind, sie sind psychisch sehr belastend. Deshalb hoffe ich auch, dass bald genügend Impfstoffe verfügbar sind.