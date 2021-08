Von Maria Stumpf

Heidelberg. Riesige Hörner, viel Fell, durchaus respekteinflößend – aber relativ klein und ganz viel Sanftmut mit einer Aura der Urtümlichkeit: Cayleen und ihr sechs Monate alter Sohn Cayman sind schottische Hochlandrinder. Sie leben mit weiteren Artgenossen auf Weiden in der Region und zurzeit auch oberhalb der Teiche beim Köpfel-Schwimmbad in Ziegelhausen.

Weideflächen, auf denen diese Tiere leben, sind artenreicher als Flächen, auf denen andere Rinderrassen gehalten werden. Das belegen wissenschaftliche Studien aus Universitäten und Forschungslaboren – und das weiß auch die Familie des Zuchtbetriebs "Neuneralm" in Schlierbach. Nun beobachtet auch der Naturschutzbund Heidelberg diese Artenvielfalt. Das Schottische Hochlandrind ist eine der ältesten Rasse des Hausrindes und eignet sich für Weidebewirtschaftung das ganze Jahr über. Kleinwüchsig, relativ leicht und trotzdem robust, wird das Tier im Schnitt rund 30 Jahre alt. Das Rind knabbert an Brombeerhecken, freut sich über Gras und Blätter und schrubbt sich auch mal am Apfelbaum. 33 Bullen und Kühe haben die Neuners zurzeit in ihrer Herde.

"Die Nachfrage ist groß", erzählt Philipp Neuner. Das liege nicht nur an dem mageren Fleisch, das leicht an den Geschmack von Wild erinnere. "Heute interessieren sich unsere Kunden auch immer mehr für das Tierwohl. Und unseren Tieren geht es gut." Denn die stehen auf Sommerwiesen oder Winterweiden und ernähren sich von natürlichem Futter. Dass dort alles okay ist, dass der Zaun kein Loch aufweist, das Sonnendach noch steht und kein Jungtier mit Halsband sich verklemmt hat, dafür sorgen Philipp Neuner und Mitarbeiter Max von Eisenhart-Rothe fast täglich. Mensch und Tier mögen sich übrigens gerne: Ein Ruf genügt, dann kommt Cayleen mit Sohn um die Ecke galoppiert. Am Hals gekrault zu werden, das mögen sie besonders gern.

Max von Eisenhart-Rothe und Philipp Neuner (v.l.) sorgen fast täglich für ihre beiden Hochlandrinder. Wilfried Münster (r.) vom Nabu freut sich über die Artenvielfalt auf der Alm in Ziegelhausen. Foto: Alex

"Mittlerweile gibt es hier Grasfrösche, Erdkröten, Molche, Reptilien, Insekten und sogar Turmfalken", freut sich indes Wilfried Münster vom Naturschutzbund Heidelberg über die Artenvielfalt in Ziegelhausen und schaut auf die Hangfläche, die über Jahre nicht gemäht oder gedüngt wurde. Mit der artgerechten Haltung und rein ökologischer Bewirtschaftung der Weidefläche trage diese Tierhaltung Jahr für Jahr zur Nachhaltigkeit der Naturlandschaft ringsherum bei, meint er. Das liegt an zweierlei: Als Grund für mehr Artenvielfalt wird unter anderem das zottelige Fell der Hochlandrinder genannt. Darin verfangen sich unterschiedlichste Samen, die wieder abgeschüttelt werden und so in die Erde gelangen. Auch die Bodenbeschaffenheit ist bei einer Beweidung mit den leichteren Hochlandrindern besser. Durch den Vertritt der Tiere wachsen wieder seltene Pflanzen, eine Verbuschung wird verhindert.

Wenn diese Hochlandrinder also anders fressen und den Untergrund weniger zertreten: Wie wirkt sich das langfristig auf die Artengemeinschaft aus? Der Zuchtbetrieb der Neuners war mit dieser Fragestellung in eine 2016 begonnene wissenschaftliche Studie einbezogen worden. Die extensive Beweidung mit Hochlandrindern wird seit Jahren über die Landschaftspflegerichtlinie des Landes gefördert. Die Ergebnisse der Studien werden in der ARD-Fernseh-Sendung "W wie Wissen" am Freitag, 20. August, um 16 Uhr ausgestrahlt.