Von Katharina Kausche

Heidelberg. Sie sammeln ausrangierte Laptops, machen sie technisch wieder fit und vermitteln die Geräte an Schülerinnen und Schüler – "Hey, Alter" gehört zu den Gewinnern des "Pitch"-Wettbewerbs beim ersten "Heidelberg Entrepreneurship Camp". Ebenso wie "Repositorium", eine Plattform, auf der Lehrkräfte ihr Unterrichtsmaterial austauschen können und "Worldviews", ein Seite, auf der die Debattenkultur geschult werden soll, wurde die Idee mit 500 Euro dotiert.

Das "Heidelberg Entrepreneurship Camp" ist eine Veranstaltungsreihe von "hei_Innovation", zu der die Universität Heidelberg gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule und der hochschulübergreifenden Heidelberg School of Education (HSE) sowie die Stadt eingeladen haben. Die Premiere der Reihe stand unter dem Motto "Digitale Lehre". Idee war, mögliche Lösungen für dringende Probleme des digitalen Unterrichtens zu finden und dabei Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Prozesse rund um die Unternehmensgründung heranzuführen.

Acht Gruppen haben sich ein Wochenende lang mit passenden Konzepten beschäftigt. Dafür hatte "hei_Innovation" im Vorfeld Heidelberger Schulen gebeten, Herausforderungen und Challenges zu formulieren. "Wir haben sehr produktive Rückmeldung bekommen", berichtet Amelie Vermeer, die gemeinsam mit Julia Piechotta das Camp organisiert hat. "Es ging dabei unter anderem um die fehlende soziale Interaktion oder auch den Wunsch nach einheitlichen Plattformen." Über das Wochenende verteilt, arbeiteten die Gruppen an ihren Konzepten und bekamen dabei Hilfe von insgesamt 20 Mentorinnen und Mentoren.

In einem "Pitch"-Wettbewerb" präsentierten die Gruppen am Sonntag ihre Ideen – einige davon waren an diesem Wochenende entstanden, andere Konzepte gibt es schon länger. Neben Studierenden und Mitarbeitenden von Universitäten waren auch Schülerinnen mit dabei. Nicht alle Teilnehmer kamen aus Heidelberg. Auch aus Stuttgart, Mainz oder Freiburg hatten sich Interessierte zugeschaltet. Die drei Preise wurden in den Kategorien "Geschäftsmodell", "Impact" und "Problemlösung" vergeben.

Mit "Repositorium" gewann ein Konzept, das erst an diesem Wochenende entwickelt wurde. Julia Heimann erarbeitete eine Idee für eine Plattform, auf der Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterial austauschen können. Das achtköpfige Team von "Worldviews- Culture of debate" arbeitet dagegen schon länger an seinem Konzept. Beim Camp selbst waren zwei von ihnen dabei – Franz Zedler und Wiebke Fickinger stellten die Plattform vor. Sie soll nicht nur eine konstruktive Debattenkultur ermöglichen, indem sie Menschen miteinander vernetzt, die unterschiedliche Meinungen haben, sondern auch im Debattieren schulen.

Auch "Hey, Alter" gibt es schon länger. Die Initiative vermittelt alte Geräte wie ausrangierte Laptops, an Schülerinnen und Schüler, die Geräte für den Onlineunterricht benötigen. "Wir sind bisher ehrenamtlich organisiert und haben uns jetzt systematisch damit auseinandergesetzt, wie es weitergehen soll", erklärt Maike Becker. Gemeinsam mit vier Freunden hat sie die Initiative gestartet, zwei davon – Philip Lindheimer und Hannah Herzig – nahmen auch am Camp teil. Bisher war die Initiative vor allem im Raum Stuttgart aktiv. "Wir freuen uns aber, wenn sich Gruppen in anderen Regionen bilden", so Lindheimer. Mit dem Preisgeld will die Gruppe in Equipment investieren, um alte Geräte wieder fit zu mache und die Logistik verbessern.

Amelie Vermeer ist zufrieden mit dem Verlauf des ersten Camps. "Wir sind sehr stolz auf die Teilnehmer", sagt sie. "Es ist super, was sie alle in nur zweieinhalb Tagen erarbeitet haben. Die Verbindung von Entrepreneurship und Digitaler Lehre ist nicht so einfach." Durch das Online-Format waren Teilnehmer aus ganz Deutschland dabei. "Das war sehr spannend und wäre als Präsenzveranstaltung vermutlich nicht so möglich gewesen", so Vermeer. Wie es mit den einzelnen Konzepten weitergeht, wird sich noch zeigen. "Wir bieten allen an, bei uns in die Gründerberatung zu kommen", so Vermeer. "Entweder mit den Konzepten, die sie an diesem Wochenende erarbeitet und vorgestellt haben oder mit ganz anderen Ideen."