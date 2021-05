Schon am Samstag könnte es so weit sein: Die Außengastronomie darf wohl nach der neuen Corona-Verordnung, die am Donnerstag notverkündet werden soll, öffnen – wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Das ist in Heidelberg seit dem 23. April der Fall. F: Rothe

Von Anica Edinger, Jonas Labrenz und Philipp Neumayr

Heidelberg. Der erste Besuch des Jahres im Biergarten, die erste Hotelübernachtung 2021 – beides könnte in Heidelberg ab dem kommenden Wochenende möglich sein. Nach einem Stufenplan der Landesregierung, welcher der RNZ vorliegt, sollen Außengastronomie und Hotellerie in Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, wieder öffnen dürfen. In Heidelberg ist das seit dem 23. April der Fall. Sollte die Verordnung, wie aus Stuttgart angekündigt, an diesem Donnerstag veröffentlicht werden, könnten Restaurants, Cafés, Kneipen und Hotels bereits am Samstag ihren Betrieb hochfahren – nach über einem halben Jahr im Lockdown.

Die Voraussetzungen für den Restaurant- und Hotelbesuch sind allerdings noch nicht abschließend geklärt. Im Stufenplan des Landes ist bislang von einem "verpflichtenden Testkonzept" die Rede. Für Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg, sind die wahrscheinlichen Lockerungen in jedem Fall eine gute Nachricht, schließlich sei die Branche schwer gebeutelt. Doch sie sagt auch: "Wir wissen von einigen Mitgliedern, dass sie nicht sofort aufmachen werden." Denn um die Betriebe wieder hochzufahren, brauche es Vorbereitungszeit. Außerdem seien noch einige Detailfragen offen, die sich wohl erst durch den genauen Verordnungstext aufklären werden. Etwa ob ausschließlich die Außengastronomie oder auch die Innengastronomie wieder öffnen dürfe.

Für Suna Aslan, Inhaberin des "Café Nomad" und Mitbetreiberin des Restaurants "Uuuhmami" auf dem Landfried-Gelände, ist das entscheidend. "Was soll ich tun, wenn es anfängt zu regnen und die Gäste gerade Essen bekommen haben?" Außerdem benötige man Zeit, um Waren zu bestellen und die Dienstpläne der Mitarbeiter neu zu schreiben. "Das geht nicht vom einen auf den anderen Tag." Sollte die Gastronomie tatsächlich schon an diesem Samstag wieder aufmachen dürfen, sollen jedenfalls weder das Nomad noch das Uuuhmami sofort öffnen. "Wir peilen dann eine Öffnung Mitte oder Ende der folgenden Woche an."

Auch Anja Breitenbücher, Betreiberin der Kneipe "Hörnchen" am Eingang zur Unteren Straße, will frühestens nächste Woche öffnen. Normalerweise steht ihr im Sommer ein Team von rund 15 Mitarbeitern zur Verfügung – bis auf zwei Festangestellte allesamt Studierende oder 450-Euro-Jobber. Wegen der fehlenden Perspektive in den letzten Monaten seien diese aber inzwischen "andere Verpflichtungen eingegangen". Ob sie so schnell wieder ausreichend altes oder neues Personal anwerben könne, wisse sie nicht, sagt Breitenbücher. Hinzu kommt, dass Getränkelieferungen frühestens Mitte nächster Woche einträfen. Und selbst dann sei noch immer nicht klar, wer überhaupt ins Hörnchen kommen könne und wie man das kontrollieren solle. Es seien noch viele Fragen offen, sagt Breitenbücher. "Dennoch freuen wir uns wie verrückt darauf, wieder öffnen zu können."

Philipp Spengel, Chef des Gasthauses "Zum Roten Ochsen" in der Altstadt, ärgert sich über den Zeitpunkt der möglichen Lockerungen: "Ich verstehe nicht, warum es jetzt wieder so eine Hauruck-Aktion werden muss. Jetzt haben wir auch noch den Feiertag dazwischen, was machen wir denn, wenn jetzt alle die Lieferanten, etwa die Brauereien, anrufen? Das ist doch verrückt." Nach den ersten Lockerungen im vergangenen Jahr hat Spengel auf dem Karlsplatz Tische und Stühle aufgestellt. Das will er wieder tun, doch der Weg vom Lokal ist lang, Blickkontakt gibt es nicht. Die größte Schwierigkeit sei aber das Wetter: "Wir müssen zeitlich flexibel sein, also zum Beispiel bei Sonnenschein auf den Ruhetag verzichten und bei Regen nicht öffnen." Den Betrieb wieder aufnehmen will Spengel aber trotzdem: "Was bleibt uns anderes übrig?" Nach über einem Jahr Corona liegen seine Nerven blank. "Wir waren unser Leben lang Optimisten, die Krise hat uns zu Pessimisten gemacht", sagt er. "Ich wünsche mir aber, dass wir die Lust an der Arbeit wiederfinden."

Im Hotel "Europäischer Hof" sieht man den möglichen Lockerungen freudig entgegen und bereitet sich bereits auf mehr Gäste vor. "Wir denken optimistisch und gehen davon aus, dass wir wieder einen sicheren und verantwortungsvollen Betrieb – wie auch im letzten Jahr – durchführen können", sagt Geschäftsführerin Caroline von Kretschmann. Da das Hotel auch in den letzten Wochen und Monaten immer geöffnet hatte, stelle eine mögliche Rückkehr zu einer Art Regelbetrieb kein Problem dar. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept sei erprobt, das Personal werde regelmäßig getestet, sagt von Kretschmann. Sollte es die Verordnung des Landes erlauben, werde auch der Restaurantbetrieb des Hotels wieder regulär für Gäste öffnen. Für von Kretschmann wäre es "ein Hoffnungsschimmer" – und die Chance, "dass wir wieder aus eigener Kraft unsere Existenz sichern können".