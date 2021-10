Heidelberg. (rie) An drei Zufahrten zur Fußgängerzone der Altstadt werden gerade Poller installiert. Am Eingang der Hauptstraße gegenüber vom Bismarckplatz sowie an der Grabengasse neben der Unibibliothek stehen nun die festen Pfosten. Jetzt fehlen noch die mittigen, versenkbaren Poller, für die bereits die Hohlräume ausgehoben wurden. Am Kornmarkt, dem dritten Standort, beginnt der Einbau der festen Pfosten dagegen erst nächste Woche.

Die Poller sollen den Verkehr in der Altstadt beruhigen – und für mehr Sicherheit sorgen. Denn die Pfosten schützen auch gegen Terroranschläge und halten sogar große Lkws ab. Bis zum Start des Weihnachtsmarkts am 18. November sollen alle drei Standorte fertig und auch die versenkbaren Pfosten in Betrieb sein. Die Installation kostet rund 910.000 Euro, davon muss die Stadt 800.000 Euro tragen.