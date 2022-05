Heidelberg. (pne) An vier Samstagen zwischen dem 26. März und 16. April konnten Menschen in ganz Heidelberg kostenlos mit Bussen und Straßenbahnen fahren – ein Angebot, das sich laut Stadt gelohnt hat. In einer Pressemitteilung erklärte die Verwaltung anschließend, dass die Fahrgastzahlen an den vier Gratis-Samstagen im Schnitt "etwa 15 Prozent" höher lagen als an dem Samstag zuvor. Eine Zahl, die OB Würzner als "Erfolg" wertete. Der kostenfreie ÖPNV bewege die Menschen zum Umstieg, sagte er. "Wenn wir solche Werte verstetigen und noch ausbauen könnten, wäre das ein enormer Gewinn für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unseren Städten." Doch was sagt die Zahl aus? Wo kommen die 15 Prozent mehr Fahrgäste überhaupt her? Das wollte Christoph Rothfuß (Grüne) im Gemeinderat von der Verwaltung wissen.

Laut einem RNV-Sprecher beruht die Zahl auf Hochrechnungen aus den automatischen Fahrgastzählsystemen, die sich in den Fahrzeugen der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH befinden. Für Rothfuß ist dies zu wenig aussagekräftig, um das Experiment Gratis-ÖPNV als Erfolg bewerten zu können. Dafür, sagte er, müsse man wissen, ob auch Autofahrer an diesen Tagen auf Bus und Bahn umgestiegen sind. Der Grünen-Stadtrat berichtete, er selbst habe die Zahl der Radfahrer geprüft, die an den vier Tagen mit Gratis-ÖPNV in Heidelberg unterwegs waren. Diese speist sich aus Fahrradzählstellen, die an 15 Punkten im Stadtgebiet die Zahl der Radfahrer misst, und ist über die Webseite der Stadt einzusehen. Dabei habe er festgestellt, dass an den Tagen rund zehn Prozent weniger Radfahrer in Heidelberg unterwegs gewesen seien als an den Samstagen ohne Gratis-ÖPNV zuvor, so Rothfuß.

Die Fraktionen von Grünen und CDU hatten bereits wenige Wochen vor Start des Gratis-Nahverkehrs beantragt, die Fahrgastzahlen rund um das kostenlose Angebot zu evaluieren. Die CDU-Fraktion wollte die Stadt beauftragen, zu prüfen, welche Umstiegseffekte es vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV gebe. Und auch die Grünen wünschten sich von der Verwaltung, zu klären, ob sogenannte Kannibalisierungseffekte auftreten. Das ist der Fall, wenn vor allem Fußgänger und Radfahrer auf Bus und Bahn umsteigen. Damals hieß es jedoch vonseiten der Verwaltung, die Zeit sei zu knapp, um diese Evaluierung leisten zu können. Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain erklärte nun im Gemeinderat, dass zumindest diejenigen Zahlen ausgewertet würden, über die man als Stadt verfüge, auch einzelne Messstellen für den motorisierten Individualverkehr. Diese Zahlen sollen den Stadträten bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität an diesem Mittwoch schriftlich zugestellt werden.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 21.29 Uhr

Im Durchschnitt 10.000 Fahrgäste mehr - Oberbürgermeister Würzner und der RNV ziehen eine positive Bilanz.

Heidelberg. (shy) Durchschnittlich 10.000 Fahrgäste mehr – das ist die Bilanz der vier Samstage, an denen Bus- und Bahnfahren in Heidelberg für alle Bürger und Besucher kostenlos war. Für Oberbürgermeister Eckart Würzner ist das ein voller Erfolg. "Die Menschen haben das Angebot super angenommen, einen solchen Anstieg gab es in der restlichen Region nicht", sagte Würzner im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag und berief sich dabei auf die Zahlen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV).

Wie das Unternehmen mitteilte, lagen die Fahrgastzahlen an den vier Gratis-Samstagen im Durchschnitt etwa 15 Prozent höher als am Samstag 19. März – als das Angebot noch nicht kostenlos war. Allerdings schwankten die Zahlen von Wochenende zu Wochenende. So gab es am ersten Gratis-Samstag, 26. März, einen Fahrgastzuwachs von rund neun Prozent, am zweiten Gratis-Samstag, 2. April, waren knapp 14 Prozent mehr Fahrgäste unterwegs. Am dritten Gratis-Samstag, an dem auch die lange Heidelberger Einkaufsnacht stattfand, gab es einen Zuwachs von 23 Prozent und am vierten Gratis-Samstag, dem Karsamstag, lag der Fahrgastzuwachs wieder bei lediglich 14 Prozent. In absoluten Zahlen: Während an den vier Samstagen vor dem Aktionszeitraum im Schnitt etwa 67.000 Menschen in Heidelberg mit Bus und Bahn unterwegs waren, nutzen im Aktionszeitraum im Durchschnitt 78.000 Fahrgäste den ÖPNV. "Wir hoffen, dass durch diese Aktion viele Menschen auf den Geschmack gekommen sind und auch in Zukunft öfter bei uns einsteigen", so Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. Wichtig sei aber auch, dass in den kommenden Jahren weiter in den Ausbau des ÖPNV investiert werde.

"Wir hatten Zuwächse bei den Fahrgastzahlen von durchschnittlich 15 Prozent und an einem Samstag sogar von über 20 Prozent. Wenn wir solche Werte verstetigen und noch ausbauen könnten, wäre das ein enormer Gewinn für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unseren Städten", sagte Würzner. Er will sich weiter dafür einsetzen, dass der ÖPNV ab Herbst für Jugendliche kostenlos und für über 60-Jährige für 365 Euro im Jahr angeboten wird.

Ob und wann das tatsächlich umgesetzt wird, ist aber noch unklar. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie war das Thema Ende März heiß diskutiert worden. Die Mitglieder des Ausschusses hatten schließlich mehrheitlich beschlossen, dass zunächst weitere Varianten berechnet werden sollen und das Thema vertagt. Hintergrund ist, dass das Angebot für die beiden Gruppen die Stadt im laufenden Jahr 3,4 Millionen Euro sowie ab 2023 bis zu 8,7 Millionen Euro kosten könnte. Den Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, GAL, Linke sowie "Bunte Linke" ist das zu teuer. Eine solche Kalkulation ist allerdings aufwendig und je mehr Varianten ausgerechnet werden müssen, umso aufwendiger wird es. Daher ist unklar, wie lange es dauert, bis die vom Ausschuss gewünschten Zahlen auf dem Tisch liegen.

Für die vier kostenlosen ÖPNV-Samstage hatte der Gemeinderat im Februar 140.000 Euro bereitgestellt.