Elyas Zorgui liefert für DHL Express-Pakete in Neuenheim aus. Erst letztes Jahr ist er aus dem Norden Italiens, wo das Coronavirus derzeit besonders verbreitet ist, nach Deutschland gezogen. Foto: pr

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Weite Teile des öffentlichen Lebens stehen in diesen Tagen und Wochen still. Für Elyas Zorgui hingegen hat sich kaum etwas verändert. Der 32-Jährige arbeitet über die Spedition MSH Transport GmbH als Zusteller für DHL Express, er beliefert nach wie vor Privathaushalte im Stadtteil Neuenheim und das Uniklinikum. Wie sich die Corona-Krise auf seinen Berufsalltag auswirkt, hat er der RNZ am Telefon erzählt.

Herr Zorgui, mindestens 1,5 Meter Abstand zu seinen Mitmenschen – das ist derzeit die Devise. Wie kann man da noch anderen Menschen Pakete an die Wohnungstür bringen?

Es ist eigentlich dasselbe wie bisher auch, wir Zusteller müssen nur etwas vorsichtiger sein als bisher.

Was heißt das?

Normalerweise unterschreiben die Kunden ja, wenn sie ein Paket entgegennehmen, auf einem Scanner. Das müssen sie jetzt nicht mehr tun. Manchmal spreche ich mich mit dem Kunden ab, wo ich das Paket hinstellen soll. Wenn gerade niemand zu Hause ist, bringe ich das Paket zur Abholung in die nächste Filiale, dann ist es eh kein Problem. Und wenn es etwa eine sehr wichtige Sendung ist, unterschreibt der Kunde auf dem Paket und ich mache als Beleg ein Foto davon.

Dennoch kommt es ab und zu vor, dass Sie Kunden an der Tür begegnen. Wie verhalten Sie sich dann?

Ich halte immer genügend Abstand und die Kunden halten sich auch daran. So ist es das Beste für beide Seiten.

Was für Vorkehrungen treffen Sie darüber hinaus?

Ich trage Handschuhe, die ich alle 15 Minuten wechsle. Die DHL stellt uns regelmäßig Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, bald sollen wir auch eigene Masken bekommen. Außerdem putze ich zweimal am Tag mein Auto, aber das habe ich davor auch schon gemacht. Ich glaube nicht, dass das Virus über die Paketoberfläche übertragen werden kann, aber dennoch ist es wichtig, den Kunden zu zeigen, dass man sauber arbeitet und auf Hygiene achtet.

Da so gut wie alle Läden geschlossen haben, könnte man vermuten, dass die Menschen aktuell mehr Produkte im Internet bestellen und Zusteller wie Sie besonders viel zu tun haben. Stimmt das?

Da kann ich nur für mich sprechen, ich liefere ja nur Express-Lieferungen aus. Das sind momentan ein bisschen weniger als vor Corona, am Tag ungefähr 30 Stück.

Und was liefern Sie so aus?

Eigentlich alles von Wohnaccessoires über Kleidung bis zu technischen Geräten und aktuell auch Mundmasken. Auch das Uniklinikum beliefern wir täglich mit großen medizinischen Paketen. Was dort drin ist, weiß ich aber nicht.

Sie haben bis letztes Jahr in Reggio Emilia im Norden Italiens gelebt, einer Region, die vom Coronavirus stark betroffen ist. Sind Sie froh, in dieser Situation in Deutschland zu sein?

Ja, in Italien könnte ich gerade wohl keine Pakete ausfahren. Meine Eltern und die Eltern meiner Frau leben noch dort, aber es geht ihnen gut. Zum Glück kenne ich bisher niemanden, den das Virus infiziert hat.