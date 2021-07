Heidelberg. (RNZ) Über 7000 Läufer waren beim zehnten NCT-Lauf dabei – sehr zur Freude der Verantwortlichen des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Professor Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT und Leiter "Translationale Medizinische Onkologie" am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), sagt: "Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Menschen solidarisch und mit Freude an der guten Sache beteiligt haben, gegen den Krebs zu kämpfen und damit ein starkes persönliches Zeichen zu setzen."

Von Vancouver bis Tokio und von Island bis in die Antarktis haben sich Menschen für das NCT am vergangenen Wochenende auf den Weg gemacht. Sie alle konnten sich kostenfrei registrieren lassen, so dass ihre Kilometer mitgezählt werden konnten. Am Beispiel einer Familie zeigt sich, wie vielfältig die NCT-Laufgemeinschaft ist. Die jüngste Läuferin, Jahrgang 2018, hat ebenso ihren Beitrag geleistet wie der Ur-Opa, Jahrgang 1928, mit seiner Teilnahme im Rollstuhl. Nicht nur Einzelkämpfer, auch 300 Teams weltweit haben zwischen Freitag, 2. Juli, und Sonntag, 4. Juli gemeinsam eine Strecke von insgesamt über 125.000 Kilometern zurückgelegt.

Peter Jonczyk lief in der Antarktis mit. Foto: NCT

Darüber hinaus nahmen viele Firmen den Lauf zum Anlass, um einen Beitrag zur Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu leisten und sie für das Thema Krebs zu sensibilisieren. Sogar der diesjährige Base Commander der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis, Peter Jonczyk, sendete einen Videogruß als weltweit südlichster NCT-Läufer. Der Einsatz drückte sich auch in zahlreichen kleinen und großen Spenden aus. Hauptsponsor war erneut SAP, ein weiterer die Heidelberger "ProMinent GmbH". Zusammen mit zahlreichen Einzelspenden und Spendenaktionen kamen 50.000 Euro zugunsten der Krebsforschung am NCT Heidelberg zusammen.

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Uniklinikum Heidelberg, dankte allen für ihren Einsatz. Unterstützt wurde der Benefizlauf auch von Theresia Bauer, baden-württembergische Wissenschaftsministerin, und Oberbürgermeister Eckart Würzner. Sie übernahmen gemeinsam die Schirmherrschaft. Bauer besuchte das NCT-Lauf-Hauptquartier und feuerte einen symbolischen Startschuss ab. Anschließend machte sie sich selbst auf den Weg, um ihre Kilometer zu sammeln.