Von Karla Sommer

Heidelberg. Die Nazizeit und den Krieg aufzuarbeiten, gehört in den Schulunterricht. Von Zeitzeugen etwas über die schrecklichen Erlebnisse zu erfahren, wird aber immer schwieriger, da viele nicht darüber sprechen wollen oder können. Aber auch die anderen werden altersbedingt immer weniger. Ein Glücksfall also für Rektorin Andrea Merger und den Geschichtslehrer Florian König, die Heidelbergerin Irmgard Hoepke im Hölderlin-Gymnasium begrüßen zu können.

Die 92-Jährige, die selbst in den dreißiger Jahren Schülerin des Gymnasiums war, sprach vor Schülern und Schülerinnen der achten und zwölften Klassen über ihre Erfahrungen, die sie als Tochter einer "Halbjüdin" in Heidelberg gemacht hat. Und die waren schrecklich, wie sie oft betonte. Besonders die drei Jahre im "Hölderlin" haben ihr zu schaffen gemacht. "Der Rektor hieß Übel, und das war er auch", erzählt sie und erinnert sich ganz genau, dass ihr die Beine weggeknickt sind, als ihr verboten wurde, die Schule weiterhin zu besuchen, mit den Worten: "Ich will die Schule von dem jüdischen Gestank befreien."

Freundliche Aufnahme fand sie sie dann in der 1927 von Elisabeth von Thadden in Wieblingen gegründeten Schule. "Mit offenen Armen nehme ich Ihre Tochter auf", soll die Reformpädagogin die Eltern begrüßt haben. Von Thadden musste sich oft vor den Nationalsozialisten verantworten, weil sie keine Bilder Hitlers in die Klassenzimmer hängen wollte und ihre Schülerinnen nicht den Hitlergruß machen mussten. "Den Gruß gewöhn’ Dir gleich ab, wir sagen guten Tag", hat sie der jungen Irmgard mitgegeben.

Doch auch hier war es mit der relativen Freiheit bald vorbei, und Irmgard Hoepke musste die Schule verlassen. Ihr Vater, der Anatomieprofessor an der Universität war, wurde, weil er sich nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte, von der Uni ausgeschlossen und musste als Arzt in der Altstadt praktizieren. Als Schaffnerin in der Straßenbahn schlug sie sich eine Weile durch, immer auf der Hut, nichts Falsches zu sagen und sich so unauffällig wie möglich zu verhalten. "Gott sei Dank ist uns das KZ erspart worden", über dessen Ausmaß sie damals nichts wusste, umschreibt sie den einzig positiven Aspekt ihrer Jugend, die geprägt war von Angst und Ablehnung. Nur eine Freundin hatte sie, "eine Arierin", mit der sie außer mit ihren Eltern ungeschminkt reden konnte - und die hat sie heute noch. "Ist das nicht toll, 89 Jahre lang befreundet zu sein?", fragte sie die jungen Zuhörer, die nur zögerlich begannen, der 92-Jährigen Fragen zu stellen.

So konnten sie erfahren, wie schlimm es war, während des Krieges in einer abgedunkelten Stadt zu leben, immer in Angst vor einem Bombenangriff, den es in Heidelberg nicht gab. "Ich habe das Flugblatt in der Hand gehabt, das die Amerikaner nach der Befreiung abgeworfen hatten", sagt sie. "Heidelberg schonen, da wollen wir einmal wohnen", habe darauf gestanden.

"Haben Sie einmal Hitler gesehen", lautete eine Frage. "Ja, am Europäischen Hof war das." Inmitten lauter Mädchen des "Bunds Deutscher Mädchen" (BDM), deren Uniform sie natürlich nicht tragen durfte. "Er hatte etwas Furchtbares an sich", erinnert sie sich und auch daran, wie damals der Unterricht war. Der Hitlergruß war obligatorisch und der Geschichtsunterricht verschwieg unter anderem die Weimarer Republik und konzentrierte sich, wie Irmgard Hoepke es beschrieb, "auf die Geschichte über Adolf Hitlers Schlachten". Ungläubiges Staunen bei den Schülern, die dann nach mehrfacher Aufforderung - "Fragt mich doch, ihr könnt fragen, was ihr wollt" - ihrer Neugier freien Lauf ließen. "Warum sind Sie nicht geflohen?" Die Antwort: "Wohin denn?" Was aus dem üblen Rektor Übel nach dem Krieg geworden sei, wollte ein Schüler wissen. "Stellt Euch vor, der wollte von meinem Vater einen Persilschein", empört sich noch heute die alte Dame. "Er ist dann ins Gefängnis gekommen", glaubt sie sich zu erinnern.

Dann erfährt man noch einiges aus ihrer Zeit nach dem Krieg, als sich ihr Wunsch erfüllte, am Theater zu arbeiten. Warum sie nach all den schlimmen Erfahrungen nicht politisch aktiv geworden sei, "um Ähnliches zu verhindern", wollte eine Schülerin wissen. "Ich wollte mit Politik nichts mehr zu tun haben und nur noch ein freier Mensch sein", schloss Hoepke die Zeitzeugenstunde im Hölderlin-Gymnasium. Sie gab den Schülern aber noch mit auf den Weg, dass sie diese um ihre unbeschwerte Jugend beneide und es ihr eine große Freude gewesen sei, den Kontakt zu ihrer ehemaligen Schule wieder aufgenommen zu haben.