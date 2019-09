Von Sebastian Riemer

Heidelberg. "Darf ich kurz etwas sagen?" Die Stimme von Kathrin Christians zittert, als sie am Donnerstag um 12 Uhr ans Mikro der Neuen Aula der Universität tritt. Der Festakt zur Eröffnung des Childhood-Hauses geht da schon eine Stunde, die Königin hat gesprochen, alles läuft nach Plan. Doch nun verändert die 35-jährige Quer-Flötistin, die hier eigentlich nicht sprechen, nur zwei Soli spielen sollte, mit wenigen Worten die Atmosphäre im voll besetzten Saal.

Silvia bei der Rede. Foto: Gerold

"Ich habe 2017 dank eines Schlaganfalls gelernt, mir Hilfe zu holen", sagt sie. Im Saal ist es totenstill. Christians setzt zum nächsten Satz an, leise, zögerlich: "Ich hatte es im Alter von sechs Jahren verlernt, Hilfe zu holen, als bei mir etwas in der Familie passiert ist ..." Ihre Stimme bricht, doch sie fängt sich schnell wieder, wendet sich an Königin Silvia, die in der ersten Reihe wenige Meter vor ihr sitzt: "Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute dieses Childhood-Haus in Heidelberg eröffnen, wo Sie Kindern die Möglichkeit geben zu sprechen."

Nach einem langen Applaus spielt Kathrin Christians die Fantasie in A-Dur von Telemann. Die Musikerin fasst sich schneller wieder als so mancher Zuhörer - auch die Königin wirkt ergriffen. Es ist der emotionalste Moment des sonst nach Protokoll verlaufenden Festakts - und er zeigt, wie wichtig das Engagement Silvias und ihrer World Childhood Foundation ist.

Königin Silvia von Schweden auf dem Heidelberger Uniplatz Kamera und Produktion: Reinhard Lask und Anna Manceron

Die schwedische Monarchin sagte es in ihrer Rede ganz deutlich: "In einer idealen Welt wäre ein Childhood-Haus gar nicht notwendig. Aber die Realität sieht leider anders aus." Seit Jahrzehnten setzt sich die 75-Jährige für missbrauchte Kinder ein und gründete vor 20 Jahren ihre eigene Stiftung. "Kinder brauchen unseren Schutz und unsere Hilfe", sagte sie, "und verantwortungsvolle Erwachsene, die sie ernst nehmen und ihnen zuhören."

Hintergrund > Die World Childhood Foundation, wurde 1999 von Königin Silvia von Schweden gegründet. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Recht der Kinder auf eine sichere und liebevolle Kindheit zu schützen und die Lebensbedingungen derjenigen Kinder zu verbessern, die Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind. Die Stiftung engagiert sich weltweit für den Schutz der [+] Lesen Sie mehr > Die World Childhood Foundation, wurde 1999 von Königin Silvia von Schweden gegründet. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Recht der Kinder auf eine sichere und liebevolle Kindheit zu schützen und die Lebensbedingungen derjenigen Kinder zu verbessern, die Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind. Die Stiftung engagiert sich weltweit für den Schutz der Kinderrechte. > Spendenkonto: World Childhood Foundation, Schwäbische Bank, IBAN: DE96.6002.0100.0000 0022 22, BIC: SCHWDESS

Viele solche Erwachsene gibt es nun im Childhood-Haus im Altklinikum im Stadtteil Bergheim - der neuen Heidelberger Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Missbrauch oder Gewalt erlebt haben. Mit sanfter Stimme, den leichten schwedischen Akzent nicht verbergend, wandte sich die gebürtige Heidelbergerin an den Projektpartner, das Universitätsklinikum: "Ohne Ihr unermüdliches Engagement gäbe es dieses Haus nicht."

Auch der Klaus Tschira Stiftung, die eine große Fördersumme gab, dankte sie - und schließlich Polizei, Justiz und Jugendamt "für ihre Offenheit". Denn alle diese Professionen agieren in dem Haus, in dem die Kinder in einem angstfreien Rahmen ihre Aussage machen können, gemeinsam. Die Königin ist sicher: "Wenn wir alle mit Herz und Verstand zusammenarbeiten, können wir in Heidelberg viel für die Kinder erreichen."

Dass das nötig ist, machte Oberbürgermeister Eckart Würzner klar: "Machen wir uns nichts vor - auch hier in Heidelberg und Baden-Württemberg gibt es viele Kinder, die Gewalt erfahren." Uniklinik-Chefin Annette Grüters-Kieslich, selbst Kinderärztin, betonte den interdisziplinären Aspekt: "Wir Kinderärzte haben zu lange geglaubt, wir schaffen das alleine - aber wir brauchen die Zusammenarbeit auf allen Ebenen." Die 65-Jährige sagte es klar: "Gewalt gegen Kinder gehört in Deutschland zum Alltag." Wer Kindern Gewalt antue, dürfe keine Toleranz erfahren - sondern nur Recht.

Die juristische Perspektive brachte dann Elke Büdenbender ein: Die Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, die früher Richterin war, sagte: "Das Childhood-Haus verhindert nicht nur weitere Traumatisierung, es macht die Verfahren auch gerichtsfest - und erspart Kindern so weitere Befragungen."

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war dankbar für den "wertvollen Beitrag für Kinderschutz in unserem Land". Doch er konnte nicht damit rechnen, dass Johannes-Wilhelm Rörig, unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Politik direkt nach Strobls Rede die Leviten lesen würde: "Wir müssen alles tun, damit das Handeln an die Sonntagsreden angepasst wird."

Er sei frustriert, wie wenig die Politik tue - so verpflichte etwa kein einziges Bundesland seine Schulen, umfassende Schutzkonzepte zu erstellen. Rörig forderte Strobls Regierung direkt auf, Gesetze zu ändern und mehr Geld bereitzustellen.

Das würde auch die Deutschland-Vorsitzende der World Childhood Foundation, Anka Wittenberg, freuen. Die Projektpartner beim Childhood-Haus hätten gezeigt, dass es nicht immer zwangsläufig neue Gesetze brauche, um Kinder besser zu schützen. "Aber wir als Stiftung begrüßen jede Gesetzesänderung im Sinne des Kindeswohls."