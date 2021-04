Von Birgit Sommer

Heidelberg. Jeder weiß es: In Deutschland herrscht ein enormer Mangel an Pflegekräften in Krankenhäusern und in Altenheimen. Dass künftig auch die Bürokratie daran schuld sein könnte, ist ein neuer Aspekt. Nadin Knaus, Schulleiterin in der Heidelberger maxQ-Fachschule für Pflege in Rohrbach, legt jetzt den Finger in die Wunde.

Altenpflegehelfer konnten bisher nach ihrer einjährigen Ausbildung – Migranten brauchen wegen Deutsch-Unterrichts und Staatsbürgerkunde dafür zwei Jahre – und mit entsprechend guten Noten in weiteren zwei Jahren zur examinierten Altenpflegefachkraft werden.

Doch diesen attraktiven verkürzten Ausbildungsgang gibt es nicht mehr. Zumindest nicht in Baden-Württemberg. "Das begünstigt den Pflegenotstand", sagt Nadin Knaus. Sie hört das in Vorstellungs- und Beratungsgesprächen. Und: "Das ist in allen baden-württembergischen Pflegeschulen so." Dabei schaffe, wer schon die Helferprüfung habe, später ein besseres Examen als Pfleger.

Bei der neuen, seit 2020 bundesweit geltenden "generalistischen Pflegeausbildung" werden die bisher getrennten Ausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege zu einer gemeinsamen Ausbildung zusammengeführt. Viele Inhalte können nicht mehr so intensiv vermittelt werden, denn andere kommen neu hinzu. "Wir haben uns in der Altenpflegeausbildung bisher keine Gedanken beispielsweise über Lippen-Kiefer-Gaumenspalten bei Babys oder psychiatrische Erkrankungen in der Jugend gemacht", so Nadin Knaus. Damit müssen sich die Azubis aber jetzt befassen. Von Gerontologie kriegen sie dafür weniger mit. Zwar könne man sich im dritten Ausbildungsjahr noch spezialisieren, etwa auf Senioren oder kranke Kinder – "aber dann ist die europäische Anerkennung des Berufes weg", sagt Nadine Knaus.

Wer sich nun als Pflegehelfer zur examinierten Fachkraft (früher: Krankenschwester/Pfleger oder Altenpfleger) weiterbilden will, muss alle drei Jahre absolvieren. Vier Jahre oder fünf Jahre Ausbildung? "Das schreckt ab", weiß Nadin Knaus. Denn viele der künftigen Altenpflegehelfer sind Frauen in mittleren Jahren, die nach der Familienphase neu durchstarten, oder eben Migranten, die so den Einstieg ins Berufsleben in Deutschland schaffen. Eine längere Ausbildung wollen sie sich nicht leisten, auch wenn diese kostenlos ist. Doch genau diese Interessenten seien wichtig für die Arbeit in Pflegeheimen, die sie bewusst gewählt hätten und mit großer Empathie ausübten, findet die Schulleiterin. "Einser-Abschlüsse" hat sie in jeder Klasse.

Zwar sei eine verkürzte weitere Ausbildung auch jetzt unter gewissen Voraussetzungen möglich, sagt Knaus, doch das Regierungspräsidium habe ihren Schülern noch keine genehmigt. Und sie sei auch schwer umsetzbar. So bestehe beispielsweise fast das gesamte zweite Ausbildungsjahr zur Pflegekraft, das mit der Zwischenprüfung ende – das erste ihrer Absolventen also – aus Außeneinsätzen in Klinik, Langzeitpflege, Pädiatrie oder Psychiatrie.

Die Schulleiterin wünscht sich nun schnell ein Gesetz zur Helferausbildung, das die Inhalte der Lehrpläne neu definiert und den Absolventen dann einen verkürzten Übergang zur Pflegeausbildung ermöglicht. Viele andere Bundesländer haben es schon, Baden-Württemberg arbeitet noch daran. Die Folge: Es gibt zu wenige Interessenten für die Helferausbildung. Die maxQ-Fachschule führt derzeit nur eine statt zwei Klassen. "Das wird sich ganz deutlich auf dem Markt zeigen und wird die aktuelle Situation in der Pflege noch verschärfen", fürchtet Knaus.