Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Heidelberger Impfärzte-Initiative hat in wenigen Wochen mehr als 6000 Menschen geimpft, zuerst in einer Privatpraxis in der Schillerstraße, dann kurzfristig in der Stadtbücherei und in der Halle 02. Ab diesem Montag finden die Impfungen im Dezernat 16 in der Emil-Maier-Straße statt. Karl Völker, der seine Hausarzt-Praxis früher in der Weststadt betrieb, findet den Einsatz der Kollegen wichtig, wie er im RNZ-Interview betont.

Herr Völker, wer steckt hinter dieser Impf-Initiative?

Karl Völker.Foto: dns

Wir sind acht Allgemein- und fünf Fachärzte und -ärztinnen zwischen Mitte 60 und Anfang 70, die keine eigene Praxis mehr führen und die sich im ehemaligen Impfzentrum der Stadt im Pfaffengrund kennengelernt haben. Wir finden es falsch, dass das Land die Impfungen gegen Covid-19 nicht weiterhin selbst in die Hand nimmt, sondern an die wenigen mobilen Impfteams und die niedergelassenen Mediziner delegiert, die das alleine nicht schaffen können.

Die Ärzte meinten doch im Sommer, sie schaffen das in den Praxen?

Sie haben noch anderes zu tun, als zu impfen, und jetzt kommen gerade diejenigen in Scharen zum Boostern, die ihre zweite Impfung im Juni und Juli erhielten. Bei manchen Ärzten gibt es erst in einigen Wochen wieder Impftermine.

Es hieß auch, dass es im Januar in Deutschland zu wenig Impfstoff geben wird. Bekommen Sie genügend Dosen?

Wir hatten zum einen die Möglichkeit, über das Land Sonderkontingente an Biontech zu erhalten, zum anderen bestellen wir über die Apotheken die Impfstoffe, wie alle anderen auch. Derzeit impfen wir die Zwölf- bis 30-Jährigen, Schwangere und Stillende mit Biontech, den Rest der Erwachsenen mit Moderna. Das ist ja ein genauso guter Impfstoff. Zur Zeit reicht uns der Impfstoff.

Impfen Sie auch Kinder?

Unter zwölf Jahren impfen wir nicht. Wir halten uns da an die Stiko-Empfehlung. Wir haben aber auch keinen Kinderarzt dabei, und für Kinder müsste man wohl eine andere Atmosphäre schaffen – eine Kuschelecke etwa und Platz für die Eltern –, sodass sie keine Angst vor der Impfung haben.

Wie viele Impfungen schaffen Sie denn am Tag?

Wir können bis zu fünf Ärzte gleichzeitig in zwei Schichten beschäftigen. Maximal hatten wir 940 Impfungen am Tag, meist sind es zwischen 350 und 580.

Dachten Sie, dass mehr Interessierte kommen?

Heidelberg hat eine ziemlich gute Impfquote. Die Booster-Impfungen werden schon weniger, und Erstimpfungen sind gar nicht so viele dabei, wie wir gehofft haben. Wenn die Zahl der Impfwilligen drastisch zurückgeht, überlegen wir uns eine neue Strategie, vielleicht werden wir mobiler hinsichtlich des Impfplatzes.

Was denken Sie, wie lange man solche Impfungen braucht? Kommt bald die vierte Impfung?

Die auf die bisherigen Impfstoffe gebildeten Antikörper passen leider nicht mehr so gut zur Omikronvariante, da diese viele Mutationen enthält. Es kann durchaus sein, dass es in den nächsten Monaten durch die massive Ausbreitung von Omikron zu einer guten Immunisierung der Bevölkerung kommt und man mit weiteren Impfungen warten kann, bis ein angepasster Impfstoff zur Verfügung steht.

Warum bleiben Sie mit dem Impfangebot jetzt nicht in der Halle 02?

Bei sinkender Impfzahl ist uns die Halle 02 zu groß und zu teuer. Dort müssten wir 230 Leute täglich impfen, nur um unsere Unkosten zu decken.

Info: Geimpft wird derzeit von Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind nur online unter www.dezernat16.de möglich.