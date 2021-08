Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Kritik reißt nicht ab. Nachdem das Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma den Entwurf für seinen Neubau in der Bremeneckgasse vorgestellt hatte, prasselte ein regelrechter Sturm der Entrüstung auf die Einrichtung ein. Von einem "fensterlosen Riesenklotz", der "nicht in die Altstadt passt" ist da die Rede. Im RNZ-Interview nimmt nun Carl Zillich, kuratorischer Leiter der Internationalen Bauausstellung (IBA), zu dem Vorhaben Stellung. Die IBA versteht sich als Moderator und Motor im Planungsprozess. Ein Gespräch über repräsentative Bauten und die Macht der Bilder.

Herr Zillich, hat Sie die harsche Kritik am geplanten Neubau überrascht?

Ja und Nein. Auch mir als Architekt ist daran gelegen, einen Neubau in seinen Kontext einzuordnen. Zugleich ist das Dokumentations- und Kulturzentrum aber eine öffentliche Institution, die andere Anforderungen geltend machen kann als private Bauherren. Das war auch in der Vergangenheit so. Eine Neue Universität ist eben größer, repräsentativer und auffälliger als ein Wohngebäude. So sollte es auch bei dem neuen Zentrum sein, das nicht nur den Holocaust dokumentieren, sondern auch eine Dauerausstellung für die 600-jährige Kultur der Sinti und Roma beherbergen soll.

Carl ZillichFoto: Steinmetz

Ginge das nicht auch mit mehr Fenstern?

Ausstellungsräume müssen als Black Box konzipiert sein. Was die Ausdifferenzierung und Untergliederung der Fassade angeht, ist beim Siegerentwurf von Bez und Kock aber sicher noch Luft nach oben. In der Diskussion erleben wir gerade die Gefahr eines ersten Bildes. Dabei ist die aktuelle Visualisierung nur ein Grobentwurf, der noch Veränderungen erfahren wird. Im Übrigen versucht der vorliegende Entwurf jetzt schon, auf die Anwohner Rücksicht zu nehmen.

Inwiefern?

Zur Zwingerstraße wird ein öffentlicher Platz geschaffen, sodass die Anlieger gegenüber mehr Licht bekommen. Damit wird auch der gesamten Altstadt etwas zurückgegeben, nämlich ein kleiner Stadtplatz. Um das gesamte Raumprogramm unterzubekommen, musste dafür der zurückversetzte Neubau mehr Volumen erhalten. Dies war nach der einhelligen Meinung der Jury besser, als den gesamten, spitz zulaufenden Bereich zu bebauen.

Gleich gegenüber ist die Bergbahn-Station mit Kornmarkt-Parkhaus. Ist es da nicht sogar angebracht, einen markanten Gegenpol zu setzen, um überhaupt gegen diese wuchtige Architektur bestehen zu können?

Das ist ein wichtiger Punkt. Rundherum gibt es, auch von zwei Verbindungen, eindrucksvolle Gebäude. Ich verstehe die Anwohner, die einen weiteren Maßstabssprung nicht in ihrer Nachbarschaft wollen. Am Ende geht es aber um die Frage: Wollen wir diese hier verwurzelte Institution in der Altstadt halten oder nicht?

Einige Altstädter ärgern sich, dass sie wegen der Gesamtanlagenschutzsatzung nicht einmal bunte Fensterläden anbringen dürfen, doch das Zentrum dürfe sich auf einmal alles erlauben.

Das ist eine Riesendebatte, wie der Denkmalschutz auf welcher Ebene agiert. Dabei stellt sich aber auch immer die Frage, ob es sich bei einer baulichen Veränderung um ein Privatinteresse handelt, oder ob sie dem Gemeinwohl dient. Wenn ich höre, es werde hier mit zweierlei Maß gemessen, sage ich: Ja, und genau das ist richtig. Öffentliche Institutionen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, sollen anders behandelt werden. Das heißt ja nicht, dass der Denkmalschutz ausgehebelt wäre. Im Gegenteil, er hat auch in diesem Fall strenge Auflagen erlassen.

Trotzdem fordert jetzt der Verein Alt-Heidelberg vor der Umsetzung des Projekts eine Bürgerbeteiligung. Sie sagen, die habe es schon gegeben.

Genau, es war dem Vorstandsvorsitzenden des Dokumentations- und Kulturzentrums Romani Rose sehr wichtig, dass er die Nachbarschaft mit einbezieht. Schon zu der Auftaktveranstaltung zum Planungsprozess mit Oberbürgermeister Eckart Würzner und mir im Januar 2020 haben die Anwohner im Umkreis von vielleicht 200 Metern, alle Gemeinderatsfraktionen und der Bezirksbeirat Altstadt eine Einladung erhalten. Übrigens auch der Verein Alt-Heidelberg. Danach gab es zwischen erster und zweiter Phase des Architektenwettbewerbs eine Ausstellung mit öffentlichen Führungen und der Gelegenheit, einen Feedback-Bogen abzugeben. Der jetzt ausgewählte Entwurf mit dem öffentlichen Platz ist auch ein Ergebnis dieser Beteiligung. Daher kann sich auch die IBA nicht den Vorwurf gefallen lassen, wir hätten etwas im Geheimen ausgeheckt.

Ärgert Sie es, dass jetzt ausgerechnet Kritik von solchen Leuten kommt, die sich nicht frühzeitig beteiligt haben?

Manche wachen erst auf, wenn sie eine Visualisierung zu Gesicht bekommen oder die Bagger anrollen, das ist leider oft so. Dabei lohnt sich ein frühzeitiger Dialog. Indem man zum Beispiel Nachbarn aus der Zwingerstraße ein stückweit entgegengekommen ist, können sie nun mit den Planungen mitgehen. Im Übrigen wird es noch eine weitere Beteiligung geben – im Rahmen des vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplanverfahrens.