Heidelberg. (jul) Sei es das Krokodil, die Kobra oder der Vogel – viele Yogis praktizieren derzeit nur in den eigenen vier Wänden. Wie ist es, unter Pandemie-Bedingungen ein Yoga-Studio zu führen? Fragen an Susan Holze-Apell, die eines in der Landhausstraße in der Weststadt betreibt.

Frau Holze-Apell, Sie lehren Yoga in der Weststadt. Die Corona-Verordnung des Landes erlaubt Yoga-Stunden mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Wie funktioniert das?

Das bedeutet, dass Yoga-Kurse entweder als Einzelunterricht oder für Familien stattfinden können. Zufällig haben sich gerade zwei Paare angemeldet, die ihrem Nachwuchs Aerial Yoga in der Hängematte schenken. Das ist aber die große Ausnahme, normalerweise sind die Kurse ja bunt gemischt, und das geht derzeit nicht.

Das heißt, die meisten Ihrer Kurse fallen seit Monaten aus?

Fast alle – bis auf die zur Vor- und Nachbereitung der Geburt. Sie dürfen stattfinden, und nun biete ich sie seit Kurzem auch wieder an, natürlich nur in kleinen Gruppen und mit Abstand. Allerdings weiß kaum jemand, dass es diese Kurse derzeit gibt. Ich habe deshalb Gynäkologen per E-Mail darauf hingewiesen. Für viele Frauen sind diese Kurse wichtig, auch zum Austausch.

Und wie ist es mit Online-Kursen? Helfen sie, die Folgen der Krise abzuschwächen?

Online-Kurse habe ich die ganze Zeit über angeboten, wenngleich die Gruppen sehr klein waren. Mit der Physiotherapie habe ich zum Glück ein zweites Standbein. Da ist die Nachfrage zwar derzeit auch geringer als sonst, aber da Physiotherapie eins zu eins erfolgt, kann ich sie zumindest wie gewohnt anbieten. Im vergangenen Jahr habe ich glücklicherweise die Soforthilfen bekommen, danach aber nichts mehr. Im Moment mache ich also auf kleiner Flamme weiter.

Hilft Ihnen Yoga dabei, in diesen Zeiten gelassen zu bleiben?

Ich liebe meinen Beruf. Yoga praktiziere ich auch für mich, es gibt mir viel. Denn es geht dabei ja auch darum, anzunehmen, was ist. Zudem habe ich einen Garten, der mich erdet. Auch der hilft jetzt natürlich.