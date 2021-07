Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist nicht das erste Mal, dass Daniel Kubirski in See sticht. Und dennoch hat er "gehörigen Respekt" davor, zwei Wochen auf einem 19 Meter langen Motorsegler im zentralen Mittelmeer unterwegs zu sein. "Wir werden eventuell Dinge sehen, die traumatisch sind", sagt der 45-Jährige. "Wir werden womöglich tote Menschen sehen und Menschen wiederbeleben müssen."

Ende Juli verlässt das Schiff mit dem Namen "Nadir" der Hamburger Nichtregierungsorganisation "Resqship" die Insel Malta. Dann wird auch Daniel Kubirski mit dabei sein. Bereits zum zweiten Mal geht der Heidelberger Aktivist und Fotograf an Bord, um auf die menschenrechtliche Situation von Flüchtenden aufmerksam zu machen. Schon im Herbst 2019 war er für die Menschenrechtsorganisation "Mare Liberum" bei einer Beobachtungsmission in der Ägäis dabei und fotografierte die Missstände im Flüchtlingslager Moria, das im September 2020 bei einem Großbrand vollständig zerstört wurde.

Statt an der griechisch-türkischen Gewässergrenze vor Lesbos bewegt sich Kubirski diesmal im zentralen Mittelmeer, zwischen Malta und Libyen. Er ist Teil einer sechsköpfigen Besatzung, die sich zum Ziel gesetzt hat, illegale Push-Backs – das teils gewaltsame Zurückdrängen von Migranten von den Grenzen ihres Ziel- oder Transitlandes – zu dokumentieren und Menschenrechtsbeobachtungen zu machen.

Libyen ist nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 eine der wichtigsten Durchgangsstationen für Menschen geworden, die aus Afrika und dem Nahen Osten fliehen. Schleuser stecken sie dort in meist kaum seetaugliche Boote in Richtung Europa. Erst im Januar kenterte ein Boot auf der Überfahrt – 43 Menschen ertranken. Die libysche Küstenwache fängt zudem immer wieder Boote ab und bringt Migranten zurück ins eigene Land, wo sie in Gefängnissen oder Camps untergebracht werden, wo ihnen Folter, Misshandlung und der Tod drohen.

Bei der Durchführung illegaler Push-Backs erhält die libysche Küstenwache Unterstützung von Frontex, der Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Nach den jüngsten Recherchen des ARD-Magazins Monitor, des "Spiegel", der Medienorganisation "Lighthouse Reports" und der französischen Zeitung "Libération" spüren Frontex-Flugzeuge Flüchtlingsboote im zentralen Mittelmeer auf und geben die entsprechenden Koordinaten auch an libysche Seenotstellen weiter. Dies sei umso bedenklicher vor dem Hintergrund, dass die libysche Küstenwache nicht einmal dazu berechtigt sei, Menschen auf offener See festzuhalten und zurückzuführen, sagt Kubirski. "Letztlich handelt es sich hier um bewaffnete Milizen."

Kubirski und seine Mitstreiter wollen auf ihrer Mission Informationen sammeln – "um zu zeigen, was dort passiert". Bislang wisse man kaum etwas darüber, wie viele Push-Backs und Überfahrten sich tatsächlich im zentralen Mittelmeer ereigneten. "Es ist schwierig, von offizieller Seite belastbare Zahlen zu bekommen", sagt er. Wenn weniger Menschen in Europa ankämen, bedeute das nicht, dass auch weniger Menschen dorthin flüchteten – es könne genauso bedeuten, dass mehr Menschen auf ihrer Überfahrt sterben. "Die Flucht ist gefährlicher geworden, weil mittlerweile viel mehr im Schatten stattfindet."

Obwohl sie formal als reine Beobachter unterwegs sind, ist nicht auszuschließen, dass Kubirski und die Crew der "Nadir" auch zu Rettern werden müssen. "Sollten wir auf ein Boot in akuter Not treffen, haben wir Rettungswesten an Bord und können eine gewisse Zahl von Menschen sichern und versorgen." Dennoch sei man in diesem Fall auf Unterstützung, etwa durch die italienische Küstenwache, angewiesen.

Er wisse um die Risiken der Mission, sagt Kubirski. "Das offene Meer ist etwas anderes. Das Wetter kann dort extremer sein." Zudem sei nur schwer einzuschätzen, wie die libysche Küstenwache reagiere, sollte es zu einer Konfrontation kommen. Erst vor kurzem habe diese versucht, auf ein Boot mit Migranten zu schießen. Trotzdem überwiege bei ihm der Gedanke, "dass es endlich wieder los geht".

Nach seiner Rückkehr will Kubirski andere Menschen an seinen Beobachtungen und Erlebnissen teilhaben lassen. "Es wird sicher einiges zu berichten geben", sagt er. "Ich hoffe, vor allem Positives."