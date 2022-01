Comic-Künstler setzten sich für die Ausstellung des Hauses am Wehrsteg mit Werken von Kranken auseinander: Anna Haifisch beispielsweise interpretierte das Werk der Psychiatriepatientin Helene Maisch aus dem Jahr 1919. Foto: Haus am Wehrsteg

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Sammlung Prinzhorn, Heidelbergs bekanntes Museum der Kunst von Außenseitern und Psychiatriepatienten, geht mit neuen Ideen nach draußen. "Außenseiten" heißt die Ausstellung an der Ostfassade des Hauses am Wehrsteg, bei der sich sechs bekannte deutsche Comic-Künstlerinnen und -künstler auf die Outsider Art aus Heidelberg beziehen. Die Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt die Ausstellung mit 25.000 Euro, die Stadt Heidelberg ist mit 5000 Euro dabei.

Matthis Bacht, der Leiter des Hauses am Wehrsteg, und Thomas Röske, der Leiter der Sammlung Prinzhorn, haben eine gemeinsame Vorliebe entdeckt: Comics und Graphic-Novels, die etwa in Frankreich schon längst zu einer eigenständigen Kunstform wurden, viel mehr als in Deutschland. Jetzt greifen sie das Genre auf: "Es liegt in der Luft", sagt Thomas Röske.

Die oft geringe Größe und die Zerbrechlichkeit der Werke von Psychiatriepatienten aus der 25.000 Werke umfassenden Sammlung Prinzhorn stellen bei Ausstellungen eine Herausforderung dar. Plakative Comics hingegen, so die Kuratoren, kommen dem erzählerischen Charakter vieler Bilder aus der Sammlung nahe. Und so wird ab Januar, wenn das Kulturzentrum am Neckar eigentlich noch in Winterruhe versunken ist, Kunst für alle weithin sichtbar die Fassade beleben. 6,5 auf 4,5 Meter groß sind die Banner, die sich auf ganz unterschiedliche Weise auf Werke aus der Sammlung beziehen und jeweils einen Monat lang zu sehen sein werden.

Sechs namhafte deutsche Comic-Autoren nahmen die Herausforderung von Bacht und Röske an und tauchten ganz in die Werke der Prinzhorn-Sammlung ein. Henning Wagenbreth etwa, langjähriger Professor der Universität der Künste in Berlin, besaß längst den Katalog der Ausstellung "Entartete Kunst" von 1937 und kannte auch das Buch des Psychiaters und Kunsthistorikers Hans Prinzhorn, "Bildnerei der Geisteskranken".

Wagenbreths Comic ziert die Fassade des Hauses am Wehrsteg ab 4. Januar. Er suchte sich im Museum die Inventarnummer 1 aus, Gustav Sievers zarte Bildergeschichte "Der Bischoffstanz", und machte daraus einen eigenen bunten Bilderbogen. "Sievers hat einen seltsamen, besonderen Humor", fand Wagenbreth in einem Interview mit den Kuratoren.

Diese Interviews zur Einführung der Künstler, zu Arbeitsprozess und Recherche samt Abbildungen gibt es zu jedem einzelnen der sechs Comic-Autoren als Magazin, zum Schluss ergänzt mit Reaktionen des Publikums. In einem halbstündigen Podcast geht auch die Heidelberger Anthropologin Ute Seitz zusammen mit dem Künstler des Monats und den Kuratoren noch weiter in die Tiefe, was Ideen und Motivation betrifft; der Podcast ist dann jeweils auf der Homepage des Hauses am Wehrsteg zu finden.

Im Februar folgt ein Werk der Leipzigerin Anna Haifisch, die zur besten deutschsprachigen Comic-Künstlerin des Jahres 2020 gekürt wurde. Sie hat Helene Maischs Blatt mit Blüte und dem Text "Bitte um ein Stück Kuchen" zum Vorbild genommen, aber ein ganz eigenes Werk daraus gemacht. "Die Arbeit von Helene Maisch zeigt den fürchterlichen Umgang mit psychisch Kranken in einem einzigen Satz", findet sie. Lucie Langston (Mainz), Wolfgang Klee (Frankfurt), Mawil (Berlin) und die Hochschulprofessorin Anke Feuchtenberger (Hamburg) folgen.

Letztere beschäftigte sich bei ihren Recherchen nur mit Frauen in der Psychiatrie und hat nun Liotards berühmtem Schokoladenmädchen aus der Dresdner Galerie der Alten Meister ein Medusenhaupt aufgesetzt. "Manche Sachen sind nicht so leicht verdauliche Kost", sagt Thomas Röske zu den neuen Kunstwerken.

Info: Die Ausstellung "Außenseiten" bespielt die Fassade des Hauses am Wehrsteg und wird am 30. Juni mit einer Finissage enden. Mehr unter www.hausamwehrsteg.de