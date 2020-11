Um diesen Streifen Grün kämpfen Wieblinger Bürgerinnen und Bürger (hier rot umrandet). Bislang steht dort nur eine kleine Villa, ein Bauunternehmen plant nun acht Doppelhaushälften plus Parkplätze. Foto: Priebe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Eine Nachbarschaftsinitiative lässt nicht locker: In Wieblingen-West formiert sich Widerstand von Bürgern gegen die geplante Nachverdichtung im Dammweg. Das parkähnliche Grundstück mit rund 2400 Quadratmetern Grünfläche und mit altem Baumbestand soll im Zuge eines Besitzerwechsels umgestaltet werden. Nun signalisiert der Naturschutzbund Heidelberg (Nabu) mit einem artenschutzrechtlichen Gutachten Unterstützung für die Anwohner. Die hoffen indes auch auf einen Kompromiss mit den neuen Bauherren.

Das Bauunternehmen "Conceptaplan & Kalkmann Wohnwerte" hat das Areal gekauft, will die dort stehende Villa abreißen, zwölf von 29 Bäumen fällen und acht Doppelhaushälften mit jeweils rund 250 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche bauen. Auch 16 Autostellplätze sind geplant. "Luxuswohnen für wenige" nennen das die Nachbarn, dagegen stehe Klima- und Umweltschutz für einen Stadtteil. Rund 30 Anwohner rund um das Grundstück haben bei verschiedenen Behörden der Stadt Einwendungen gegen die Baupläne eingereicht – und das artenschutzrechtliche Gutachten bei der Naturschutzorganisation Nabu in Auftrag gegeben. Es gehe auch – aber nicht nur – um Privatinteressen, betonen Renate Glück und Jutta Laforsch-Bonin von der Initiative.

Laut Gutachten weisen hochfrequente Ultraschallmessungen im Herbst eine hohe Fledermausaktivität rund um das Areal nach. "Irgendwo in der Nähe müssen Balzquartiere sein", ist eine Schlussfolgerung. Außerdem sei eine Nutzung der Fläche durch Eichhörnchen und Igel bestätigt. "Das geplante Bauvorhaben könnte das Bundesnaturschutzgesetz verletzen. Die artenschutzrechtlichen Verbote werden berührt, soweit sich die festgestellten Paarungs-/Schwärmquartiere der Zwergfledermaus und die Balzquartiere der Rauhautfledermaus auf dem Gelände befinden." Eine Nutzung der Vegetation und des Gebäudes als Wochenstubenquartier und Winterquartier – auch für Igel und Eichhörnchen – müsse untersucht und ausgeschlossen werden. Was jetzt in den Wintermonaten aber wohl schlecht möglich sei. Mit dem Ergebnis des Gutachtens hoffen die Anwohner nun auf einen Kompromiss mit dem Bauherrn. "Wir sind ja nicht komplett gegen eine Bebauung. Aber es sollte eine intelligente, baumerhaltende und klimagerechte Planung sein", betont Renate Glück. Für die kommende Woche hoffe sie auf ein Gespräch mit dem neuen Grundstückseigentümer. "Ich bin da erst mal guter Dinge." Unterstützung sucht man auch mit einer Online-Petition "Für Wieblingen – für Tier, Mensch und Klima". Bislang hat diese rund 1000 Unterschriften.

Die Stadt teilte auf Nachfrage mit, dass die Baugenehmigung in Arbeit sei. "Der Bauherr hat einen Rechtsanspruch darauf, es handelt sich um eine klassische Baulücke." Die Zahl der Einwendungen hindere die Erteilung nicht. Auch bei der Stadt sehe man das Problem mit den Fledermäusen. Der Bauherr müsse hier eine artenschutzrechtliche Prüfung durchführen, der Punkt werde aber nicht im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft. "Es liegt ein klassischer Fall einer Innenentwicklung vor, das heißt, es ist sinnvoller, im bebauten Bereich zu verdichten, als die Bebauung in den Außenbereich zu erweitern."

Bastian Memmeler vom Bauunternehmen "Conceptaplan & Kalkmann Wohnwerte", dem neuen Eigentümer des Grundstücks, sieht auf Anfrage "rein rechtlich" keine Probleme mehr für eine Baugenehmigung. Sobald sie vorliege, wolle man mit dem Abriss des Altbaus beginnen.