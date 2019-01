Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in eine Schulturnhalle in der Rohrbacher Straße kam es in der Silvesternacht. Die Täter zerstörten die Glasscheibe der Eingangstüre und drückten sie gewaltsam auf. Im Untergeschoss der Halle brachen die Täter dann insgesamt 29 Spinde auf, die mit Vorhängeschlössern versehen waren. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Tat soll zwischen 0 und 13.30 Uhr stattgefunden haben. Zeugen des Vorfalls können sich unter der 06621 99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.