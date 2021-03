Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Immer mehr Menschen in den Bergstadtteilen Boxberg und Emmertsgrund fahren mit dem Rad in die Stadt und wieder zurück – gerne auch mit Elektroantrieb. Diesen Trend hat die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erkannt und einen entsprechenden Antrag formuliert, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, Möglichkeiten einer guten Radanbindung dieser Stadtteile aufzuzeigen sowie die Finanzmittel dafür bereit zu stellen. Wobei insbesondere die Verbindung zum Kühlen Grund in Rohrbach zu betrachten sei.

Das Thema, mit dem sich der Gemeinderat Anfang Mai beschäftigen wird, stand schon jetzt bei der Sitzung des Bezirksbeirats Boxberg auf der Tagesordnung. Die städtische Informationsvorlage erläuterte Sönke Clausen vom Amt für Verkehrsmanagement. Demnach sind die meisten Verbesserungsvorschläge derzeit nicht umsetzbar. Der Straßenzustand im Kühlen Grund wird als gut bis mittelmäßig und nur zwischen Hausnummer 30 und 46 als schlecht beschrieben. Eine zeitnahe grundhafte Sanierung könne deshalb nicht in Aussicht gestellt werde.

Der Evangelische Kindergarten auf dem Boxberg soll durch einen städtischen ergänzt werden. Fotos: kaz

Dagegen legte die Vorsitzende des Stadtteilvereins, Renate Deutschmann, Widerspruch ein, sprach von einem stellenweise gefährlichen "Flickenteppich", der für Radfahrer lebensgefährlich sei. Den Abzweig "Siegelsmauer" Richtung Emmertsgrund will die Verwaltung schon wegen einer starken Längsneigung nicht zur "Alltagsradroute" ausweisen. Anders sieht es beim "Soldatenweg" zwischen Leimer Weg und Bürgerhaus Emmertsgrund aus. Für die Strecke ab Haltestelle Rohrbach-Süd und Jasperstraße sei eine bessere Beleuchtung sinnvoll, was sie auch für Fußgänger attraktiver mache, so Clausen. Die Verwaltung werde das bei den Stadtwerken anregen. Eine Absenkung des Bordsteins am Götzenberg ist seiner Schilderung nach aus Sicherheitsgründen wiederum nicht umsetzbar. Derweil heißt es auf dem Papier: "Im Verkehrsentwicklungsplan ist die Verbesserung der Radanbindung der Bergstadtteile als Idee für das Handlungsszenario aufgenommen."

Zuviel Durchgangsverkehr auf dem Boxberg haben die Bezirksbeiratsmitglieder Ulrike Jessberger (Grüne) und Florian Lamade (Linke) registriert und beantragten deshalb, die vorhandenen Geschwindigkeitskontrolltafeln durch fest installierte "Blitzer" zu ersetzen und auf der Straße "Zur Forstquelle" beim Treppenaufgang zum Kinderspielplatz einen Zebrastreifen einzurichten. Bezugnehmend auf die Informationsvorlage erklärte Daniel Kunz vom Amt für Verkehrsmanagement, dass die dafür notwendigen Verkehrszählungen im Lockdown nicht repräsentativ wären. Der Bitte des Kinderbeauftragten Rainer Kell, die Sache "auf dem Radar zu behalten", stimmte er allerdings zu. Ebenso einer Ortsbegehung, sobald dies wieder möglich sei. In der schriftlichen Begründung der Verwaltung ist zu lesen, dass fest installierte "Blitzer" im "Corona-Haushalt" nicht finanzierbar seien.

Und wie sieht es mit der Kinderbetreuung auf dem Boxberg aus? Auch dazu gab es Anträge von Jessberger und Lamade sowie den Grünen. Demnach sollten mehr Betreuungsangebote geschaffen werden, um dem Bedarf gerecht zu werden, die beiden kirchlichen Kindergärten durch einen städtischen ergänzt werden. Laut Markus Foltin vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik gibt es nach Rücksprache mit dem Kinder- und Jugendamt keine Bedarfsmeldungen. Das sehen Renate Deutschmann und Rainer Kelle ganz anders. Ihrer Schilderung nach muss auch mit Rücksicht auf muslimische Frauen, die ihre Bedürfnisse vielleicht nicht so leicht äußerten, pragmatischer gehandelt werden. Ulrike Jessberger meinte: "Wir müssen unseren Stadtteil für junge Familien attraktiver machen." Die Stadt habe gerade eine Machbarkeitsstudie für einen Waldkindergarten in Auftrag gegeben, verriet Daniel Kunz schließlich.