Von Denis Schnur

Heidelberg. Hotels werden angemietet, Turnhallen als Notunterkünfte vorbereitet und provisorische Kita-Gruppen eingerichtet: Die Stadt bereitet sich darauf vor, dass in den nächsten Wochen viele Geflüchtete aus der Ukraine hier ankommen und untergebracht werden müssen. Was dafür bereits hinter den Kulissen geschieht, welche Folgen die Stadtverwaltung erwartet, und was schon jetzt getan wird, um den Menschen zu helfen, erläuterte die Stadtspitze am Mittwoch dem Gemeinderat auf Antrag von CDU, FDP und "Heidelbergern". Oberbürgermeister Eckart Würzner schwor das Stadtparlament auf eine komplizierte Zeit ein, betonte jedoch: "Soweit wir das ermessen können, sind wir gut vorbereitet." Die RNZ gibt einen Überblick zur aktuellen Lage:

> Unterbringung: Die meisten Ukrainer, die in Heidelberg ankommen und nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen, werden derzeit ins Ankunftszentrum des Landes in Patrick-Henry-Village gebracht. Von dort werden sie seit dieser Woche jedoch auf die Kommunen im Land verteilt – auch auf Heidelberg. Die städtischen Flüchtlingsunterkünfte, die bis vor Kurzem nicht annähernd ausgelastet waren, werden spätestens am Wochenende komplett belegt. Deshalb bereitet die Stadt auch schon private Wohnungen vor, die Bürger ihr anbieten. Doch bei aller Hilfsbereitschaft gebe es davon zu wenige: "Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn wir in Heidelberg jetzt in großem Umfang freie Wohnungen finden würden", erklärte Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. Und ein freies Zimmer reiche eben nicht. "Wir brauchen dauerhafte Lösungen."

> Notunterkünfte: Noch sei es nicht so weit, aber in der Verwaltung bereitet man sich schon darauf vor, Turnhallen zu Notquartieren umzufunktionieren – wie es schon viele Städte im Osten Deutschlands machen. Dazu besorge man etwa bereits Bettwäsche und Feldbetten. "Da müssen sich die Sportvereine drauf einstellen, dass einzelne Hallen nicht mehr für das Training genutzt werden können", kündigte Oberbürgermeister Eckart Würzner an. Bevor man zu dieser Notlösung greife, werde man aber Menschen in Hotels unterbringen. "Da sind wir schon in der Anmietung."

> Schutz der Geflüchteten: Täglich kommen einige Dutzend Menschen am Hauptbahnhof an, von wo sie meist mit dem Bus ins Ankunftszentrum fahren. Rund um Bahnhof und Bushaltestelle sind nun vermehrt Polizei und Ordnungsamt im Einsatz, um sie zu schützen. "Andere Städte haben leider schon unangenehme Erfahrungen gemacht", erklärte Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson. So hätten etwa Billiglohnfirmen versucht, Menschen dubiose Jobs aufzuschwatzen. "Und auch Prostitution und Menschenhandel sind ein Thema", sagte er bestürzt.

> Registrierung: Ukrainer dürfen in Deutschland arbeiten und haben einen Anspruch auf Sozialleistungen – dafür müssen sie sich jedoch registrieren. Das geschieht derzeit vor allem im Ankunftszentrum. Wer jedoch eine Unterkunft in der Stadt hat, kann sich auch bei der Ausländerbehörde der Stadt melden. Seit einigen Tagen werde dieses Angebot auch rege genutzt: "Die Kolleginnen und Kollegen kommen gerade kaum hinterher", so Erichson. Kollegen aus anderen Fachämtern würden sie deshalb nun verstärken. "Da kann es dann aber sein, dass andere Verwaltungsvorgänge länger dauern. Da bitten wir um Verständnis." Die Stadt könnte auch kurzfristig eine eigene dezentrale Registrierungsstelle aufbauen. Bisher mache man das jedoch bewusst nicht, wie der Ordnungsbürgermeister erklärte: "Wenn wir die Menschen hier registrieren, bleiben sie in Heidelberg." Nur wenn sie sich im Ankunftszentrum meldeten, sei derzeit gewährleistet, dass sie vom Land auf Kommunen verteilt würden, in denen es noch freien Wohnraum gebe.

> Kinderbetreuung: Unter den Geflüchteten sind viele Mütter mit Kindern. Schon jetzt ist absehbar, dass es einen immensen Betreuungsbedarf geben wird. "Unsere Kitas werden dazu nicht ausreichen", sagte Bürgermeisterin Jansen. Deshalb überlege man nicht nur, ob man die Gruppen vergrößere, sondern auch, ob man zusätzliche Spielgruppen einrichte und dafür auch ukrainische Erzieherinnen und Erzieher beschäftige. Aktuell werde nach passenden Räumen dafür gesucht.