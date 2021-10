Heidelberg. (rie) Ein Ziegelhäuser RNZ-Leser wunderte sich, was am frühen Sonntagnachmittag am Stift Neuburg los war. Denn am Kloster fuhren mehrere Feuerwehrwagen vor, wie er beobachtete, und dann gab es im Hof vor der Klosterhof-Brauerei ein festliches Zusammensein. Und mittendrin sah der RNZ-Leser Oberbürgermeister Eckart Würzner. Der wurde am Sonntag 60 Jahre alt, hatte zuvor allerdings der RNZ berichtet, seinen runden Geburtstag nur im engsten Kreis der Familie zu feiern. "Was also war das für eine Party – und wer hat dafür bezahlt?", fragt der Mann aus Ziegelhausen.

Die RNZ fragte bei der Stadt nach – und ein Sprecher konnte die Sache aufklären. Es waren die drei Freiwilligenorganisationen, die zu Ehren Würzners zu dessen Geburtstag einen Empfang am Kloster gaben: DLRG, DRK und die Freiwillige Feuerwehr. Würzner ist seit vielen Jahren Präsident des DRK-Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg. "Man hatte dem OB zuvor gesagt, er solle sich in diesem Zeitraum nichts vornehmen", so der Stadtsprecher. "Und dann haben die einfach bei ihm an der Tür geklingelt und ihn zu dem Überraschungsempfang abgeholt." Die Stadt habe damit nichts zu tun gehabt: "Es stecken keinerlei städtische Ressourcen in dieser Veranstaltung", versicherte der Stadtsprecher.