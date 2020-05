Heidelberg. (RNZ) Er kam am Ende des Zweiten Weltkrieges als Kriegsgefangener ins englische Kemishford – und wurde dort zu einem gern gesehenen Gast. Zumindest erinnert sich die Familie Kurn gerne an Henry aus Heidelberg, der zusammen mit Vater Derek Kurn einige Jahre lang in einer Gärtnerei in Mayford arbeitete. Er war oft zum Essen bei der Familie eingeladen. Und deshalb sucht diese nun – kurz nach dem Tod von Derek Kurn – nach besagtem Henry.

Henry (r.) mit seinem englischen Freund Derek Kurn.

Leider kann sie sich jedoch nicht an den Nachnamen des Mannes erinnern und hofft deshalb, dass vielleicht der ein oder andere Heidelberger den Mann erkennt. Henry hat demnach nach seiner Rückkehr nach Heidelberg ein Café mit Blick auf den Neckar eröffnet. Er sei noch lange Zeit jedes Jahr mit seiner Familie mit dem Wohnwagen zum Campingurlaub nach England gefahren, habe jedoch irgendwann den Kontakt zur Familie Kurn verloren.

Info: Wer einen Hinweis auf Henry oder Angehörige geben kann, meldet sich per E-Mail an Stadtredaktion@rnz.de.