Unter den höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen tagte der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung in der Neuen Aula der Universität. Einige Stadträte schalteten sich via Skype zu. Sie haben aber kein Stimmrecht. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es könnte hitzig werden, wenn in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Weihnachtspause am 17. Dezember über den Bürgerentscheid zur Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge beraten wird. Vor allem aber: Dann kommt es auf jede Stimme an. Denn schon beim letzten Mal, als sich die Stadträte für eine Verlagerung auf die Wolfsgärten aussprachen, war die Entscheidung denkbar knapp. Nur: Nicht alle Stadträte und Stadträtinnen wollen derzeit bei den Sitzungen dabei sein – aufgrund des Risikos einer Infizierung mit dem Coronavirus. Wer jedoch daheim bleibt, kann zwar an der Sitzung via Skype teilnehmen, darf aber nicht mit abstimmen. Man hat dann also Rede-, nicht aber Stimmrecht. So lautet jedenfalls derzeit die Regelung der Stadtverwaltung. Um allen die Teilnahme unter den höchstmöglichen Schutzvorkehrungen zu ermöglichen, tagte der Gemeinderat beim letzten Mal bereits in der Neuen Aula der Universität – die entsprechend viel Platz bietet.

Schön und gut, finden unter anderem die Grünen – aber nicht genug. "Wir befinden uns aktuell in einem ,Lockdown light’. Die Infektionszahlen sind momentan in Heidelberg sehr hoch. Auch wenn hier in der Neuen Aula viel Platz ist und strikte Schutzmaßnahmen getroffen wurden, halten wir es für kein gutes Signal an die Bevölkerung, wenn sich der Gemeinderat in Präsenz trifft. Auch dieses Gremium sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen und die Kontakte auf ein Minimum beschränken." Sie fordern deshalb, komplett auf Video- oder auf Hybridsitzungen umzusteigen – mit Stimmrecht auch von Zuhause aus. Als Beispiel wird immer wieder die Stadt Tübingen angeführt, die schon seit einiger Zeit hybrid tagt – inklusive Abstimmungen.

Die Stadtverwaltung allerdings spricht jetzt deutliche Worte. In einem Schreiben von Oberbürgermeister Eckart Würzner an alle Gemeinderäte von diesem Montag wird deutlich: In Heidelberg wird es keine virtuellen Sitzungen mit Abstimmungen geben. Der Brief des Stadtoberhauptes wird begleitet von einem vierseitigen Schreiben des städtischen Rechtsamtes. Beide liegen der RNZ vor. In dem des Oberbürgermeisters heißt es: "Rechtssichere Beschlüsse können auch weiterhin nur in Präsenzsitzungen gefasst werden. Darin ist sich die Stadt Heidelberg mit allen Stadtkreisen in Baden-Württemberg einig." Das Rechtsamt erklärt das so: Zwar können Gemeinderatssitzungen laut Gemeindeordnung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden, "wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt" werden kann. Allerdings heißt es zum Thema Präsenzsitzungen gleichzeitig: "Die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung gehen von einer persönlichen Anwesenheit der Gemeinde- und Kreisräte in einem Sitzungsraum mit Beratung und Beschlussfassung aus."

Der Gesetzgeber habe so also zwar die grundsätzliche Zulässigkeit von Sitzungen in digitaler Form geschaffen. Allerdings, schreibt das Rechtsamt: "Bei der Anwendung der neuen Regelungen zeigt sich aber, dass die konkreten Vorgaben nicht ausreichen, um unter den aktuell gegebenen Pandemiebedingungen zu einer weitgehenden Loslösung von der Präsenzpflicht zu kommen." Zumal laut der derzeit geltenden Corona-Verordnung ausdrücklich geregelt ist, dass Gemeinderatssitzungen als systemrelevante Veranstaltungen nach wie vor als Präsenzsitzungen stattfinden dürfen.

Und: Nur weil eine Stadt im Land – und damit spielt der OB auf das Tübinger Beispiel an – das entsprechende Rechtsrisiko in Kauf nehme beziehungsweise anders einschätze, sei das keine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Stadt, schreibt Würzner. "Ich kann nur sagen", schreibt der OB, "als Oberbürgermeister von Heidelberg kann ich keine Sitzungsform akzeptieren, die dazu führt, dass Beschlüsse nach übereinstimmender Einschätzung der Verwaltungsjuristen nicht rechtssicher wären."