Heidelberg. (RNZ) Das Heidelberger Plasmazentrum ist derzeit auf der Suche nach einer besonderen Spendergruppe: Männer mit der seltenen Blutgruppe AB. Spender zwischen 18 und 65 Jahren mit dieser Blutgruppe können einen wichtigen Beitrag für die Plasmaversorgung in Deutschland sowie die medizinische Forschung leisten. Die Blutgruppe AB kommt in Deutschland bei nur vier Prozent der Bevölkerung vor. Doch sie hat in der medizinischen Versorgung einen besonderen Vorteil: Es sind keine Antikörper gegen die Blutgruppen A oder B vorhanden. Ihr Plasma ist deshalb universell einsetzbar, es wird von Patienten aller Blutgruppen vertragen. Auf eine Prüfung der Verträglichkeit kann vor einer Transfusion somit im Notfall verzichtet werden.

Interessenten können sich mit Fragen per E-Mail an info@plasmazentrum-heidelberg.de wenden oder sich unter Telefon 06221 / 4166600 informieren. Mehr Information gibt es unter www.plasmazentrum-heidelberg.de. Wer seine Blutgruppe nicht kennt, kann diese vor Ort im Plasmazentrum, Hans-Böckler-Straße 2A, bestimmen lassen. Auch Spender anderer Gruppen sind im Plasmazentrum willkommen. Spender erhalten dort eine Vergütung von 30 Euro sowie kostenlose Gesundheitschecks.