Heidelberg. (ani) Die Meldung sorgte für Aufregung: Die Eintrittspreise in den Schwimmbädern werden angehoben, Jahres- und Saisonkarten sogar völlig abgeschafft und durch teurere Mehrwertkarten ersetzt. In diesem Zusammenhang fragte nun ein RNZ-Leser: "Wie viele Freikarten werden für die Schwimmbäder ausgegeben?" Schließlich habe es doch erst in diesem Jahr eine Diskussion um die einstige Starschwimmerin Ursel Wirth-Brunner – genannt "Mohrle" – gegeben, die sich beschwerte, nicht mehr gratis in den Bädern schwimmen zu dürfen.

Zu ihrer Politik bezüglich Freikarten erklären die Stadtwerke: "Wir vergeben pro Jahr rund zehn bis 15 freie Einzeleintritte, Zehnerkarten oder – sehr selten – Jahres- und Saisonkarten zu Marketing-Zwecken etwa im Rahmen unseres Sponsorings."

Dazu zähle etwa auch der RNZ-Adventskalender, für den die Stadtwerke seit vielen Jahren eine Jahreskarte für Hallenbäder und eine Saisonkarte für die Freibäder zur Verfügung stellten. "Zudem hat das Sportamt der Stadt die Möglichkeit, Bürgern, die sich im Bereich Sport besonders um die Stadt verdient gemacht haben, einen freien Eintritt zuzusagen." Diese Karten kaufe das Sportamt dann zum regulären Preis bei den Stadtwerken Heidelberg Bäder und gebe sie an die Sportler weiter. "Im vergangenen Jahr haben zwei Personen hiervon Gebrauch gemacht", so eine Stadtwerke-Sprecherin.