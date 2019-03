Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Gedanke ist nachvollziehbar: Straftäter sollen nicht von ihren illegalen Geschäften profitieren. Die Staatsanwaltschaft darf daher seit dem 1. Juli 2017 auch dann das Vermögen von Kriminellen abschöpfen, wenn die Herkunft des Geldes nicht klar ist, davor musste die Anklage-Behörde zunächst beweisen, dass es durch Straftaten erworben wurde.

"Die Theorie klingt gut", sagt der leitende Oberstaatsanwalt Romeo Schüssler bei einem Pressegespräch: "Wir haben aber kein Personal für diese Aufgabe bekommen." Und so muss sich nun jeder Staatsanwalt mit Kontopfändungen oder Insolvenzanträgen herumschlagen. Selbst Boote und ein Kleinflugzeug hat die Anklage-Behörde schon eingezogen. Danach stellt sich aber die Frage: Wie soll dieses Vermögen verwertet werden, sodass die Opfer oder die Staatskasse davon profitieren?

Die Landesregierung gab den Staatsanwaltschaften laut Schüssler die Aufgabe, erst einmal das Vermögen der Straftäter konsequent abzuschöpfen und dann zu schauen, wie viel Personal man dafür benötigt. "So funktioniert das aber nicht", klagt Schüssler. Er wäre schon zufrieden, wenn er zusätzlich zu seinen 27 Staatsanwälten, fünf Amtsanwälten und viereinhalb Stellen für Rechtspfleger noch einen weiteren Rechtspfleger bekäme. Dieser könnte sich dann ganz auf diese komplizierte Materie konzentrieren.

Die Vermögensabschöpfung, aber auch die Beschlagnahmung von Beute nimmt manchmal recht kuriose Formen an. Schüssler erinnert sich an einen Fall, bei dem Flüchtlinge aus der Kirchheimer Hardtstraße bei einem Online-Shop Oberbekleidung, Schuhe und Unterhosen im Wert von Hunderttausenden Euro auf Rechnung bestellt hatten. Als der Betrug auffiel, musste die Anklagebehörde die illegal erworbene Ware einziehen. Doch natürlich nahm der Online-Shop die gebrauchten Artikel nicht mehr zurück. Sie wurden vernichtet.

Neuwertige Ware, zum Beispiel Smartphones oder Uhren, lassen sich gut verwerten. Erst kürzlich versteigerte Obergerichtsvollzieher Karlheinz Brunner solche Gegenstände, die Auktion war gut besucht. Und wenn Diebe - wie erst jüngst geschehen - eine Kiste Rotwein und einen halben Kasten Bier stehlen, gibt man dies einfach dem rechtmäßigen Eigentümer zurück. Gerade Textilgeschäfte haben aber kein Interesse daran, Kleidungsgegenstände zurückzunehmen.

Bei großen Betrugstaten wird es für die Anklage-Behörde richtig kompliziert. Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt erinnert sich an einen Fall, in dem der Täter Millionenbeträge in die Schweiz transferiert hatte. Er musste deshalb erst einmal ein Rechtshilfeersuchen an die Eidgenossen stellen. Und ein Kollege musste sogar schon Geld von Prostituierten eintreiben, das sie von einem Betrüger in hohen Summen bekommen hatten. Das eigentliche Verfahren ist längst erledigt, doch die Vermögensabschöpfung läuft immer noch.