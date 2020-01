Von Daniela Biehl

Heidelberg. Sie hatte gedacht, dass sie glücklich wäre. Es fast schon erwartet. "Eigentlich hatte ich mir das ganz schön vorgestellt mit meinem vierten Kind", schreibt eine Mutter auf der Internetseite des Vereins "Schatten und Licht", einer bundesweiten Selbsthilfeorganisation für Betroffene psychischer Erkrankungen rund um die Schwangerschaft. Doch ihr erstes Gefühl nach der Geburt: Panik. Weil alte Ängste sie wieder einholten, weil sie sich schwach und kraftlos fühlte.

"Ich fing an, mir Sorgen zu machen um meine Kinder. Ich weinte und riss mich wieder zusammen, wenn jemand anderes im Raum war. Ich lächelte, wie eine Mutter zu lächeln hatte. Ich versorgte, liebkoste, fütterte, lachte, als wäre alles normal", schreibt die Mutter. "Aber das war es nicht. Ich hatte kein Gefühl für das Kind."

Hintergrund Angehörige können bei einer Postpartalen Depression helfen, indem sie ... > ... Betroffene etwa von möglichst vielen Alltagsaufgaben (Putzen, Kochen, Wäsche waschen) entlasten. "Wenn es der Zustand der Patientin zulässt, suchen Sie mit ihr ein bis zwei [+] Lesen Sie mehr Angehörige können bei einer Postpartalen Depression helfen, indem sie ... > ... Betroffene etwa von möglichst vielen Alltagsaufgaben (Putzen, Kochen, Wäsche waschen) entlasten. "Wenn es der Zustand der Patientin zulässt, suchen Sie mit ihr ein bis zwei leichtere Aufgaben, die sie selbst bewältigen kann. Am besten solche, die mit der Versorgung des Kindes zu tun haben", schreibt Schatten und Licht. > ... für Helligkeit und angenehme Farben sorgen. > Betroffene ermuntern, nicht kritisieren: Alle negativen Äußerungen und Gefühle sollten ernst genommen und nicht verharmlost werden. Info: Die Klinik erreicht man für Infos unter Telefon 06221 / 5634416, die Selbsthilfegruppe per E-Mail an shg_zwickmuehle@web.de.

[-] Weniger anzeigen

Erlebnisse wie diese sind nach der Geburt keine Seltenheit, weiß Eva Buschmann von der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg. "Tatsächlich leiden 50 bis 80 Prozent der Mütter nach der Geburt unter einem Stimmungstief, das oft nach wenigen Tagen wieder vorbeigeht." Doch bei jeder zehnten Frau entwickelt sich in den Wochen und Monaten nach der Entbindung eine Postpartale Depression. Eine ernst zu nehmende Krankheit, die mit Müdigkeit und Erschöpfung, mit Appetit- und Schlafstörungen, mit zwiespältigen Gefühlen dem Kind gegenüber und mit Ängsten und Panikattacken einhergeht. Auch die Angst, als Mutter zu versagen, sei typisch für eine Postpartale Depression. "Die Betroffenen verlieren nach und nach den Kontakt zu ihrem Kind, sie zweifeln an sich selbst und an ihrer Mutterrolle."

Nur reden will darüber niemand. Schon gar nicht in der Zeitung. Auch nicht anonym. Zu groß ist die Scham. Das Gefühl, als Mutter nicht gut genug gewesen sein. Zu groß die Sorge, dass man sie doch erkennen könnte, wenn sie ihre Geschichten öffentlich machen. "Dabei hilft es anderen Frauen, wenn sie merken, dass sie nicht die Einzigen sind, denen es so geht", sagt Buschmann.

Sie will das Thema aus der Tabuzone holen. 2006 gründete sie dazu mit Isabell Meyer-Bremen, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die Selbsthilfegruppe "Zwickmühle" für Frauen mit psychischen Erkrankungen nach der Geburt und in der Schwangerschaft. Gemeinsam wollen sie aufklären, Verständnis schaffen – und vor allem Betroffene vernetzen.

Mithilfe von Gesprächen und Übungen, in Einzel- und Gruppentherapie lernen die Mütter in der Klinik mit ihrer Depression umzugehen. Und die Veränderungen, die das Muttersein mit sich bringt, anzunehmen. Entscheidend ist dabei die Bindung zum Kind: "Vielen ist das Kind fremd. Sie wissen nicht, wie sie es berühren, wie sie mit ihm spielen sollen", sagt Buschmann. In Übungen lernen die Frauen deshalb etwa, ihr Baby zu massieren. Sanft mit dem Zeigefinger die Nasenspitze, den Bauch zu berühren. Es sind zärtliche, kleine Bewegungen, die eine Bindung wachsen lassen.

Ein ganz wichtiges Element sei auch die Sprache – denn die gehe in der Depression meist verloren. Buschmann nennt es die "beschreibende Sprache": "Klassisches Beispiel: Man macht kleine Rituale aus dem An- und Ausziehen", sagt sie, hebt die Hand und kneift die Fingerkuppen zusammen, als ziehe sie jemandem die Socken aus. "Guck mal hier ist das Füßchen." Durch solche Beschreibungen lerne ein Baby die Welt zu verstehen. "Es merkt aber auch, da ist die Mama in Kontakt mit mir. Sie berührt mich, sie spricht mit mir. Deshalb ist es so wichtig, dass Sprache in der Depression nicht verloren geht."

Buschmann weiß, dass es für die Bindung vor allem eines braucht: Zeit. Sie erzählt, dass viele Mütter mit dem idealisierten Bild der immer zurechtgemachten, gut organisierten Mutter zu kämpfen hätten. "Gerade, weil es die Werbung so transportiert." Sich bewusst zu machen, dass das nichts anderes als beschönigte Darstellungen der Realität sind, sei ein langer Prozess. Und bei diesem könne es helfen, in Selbsthilfegruppen oder im eigenen Umfeld Verbündete zu finden, sagt Meyer-Bremen.

Verbündete, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man Angst hat zu versagen. Angst davor, etwas falsch zu machen. Die wissen, wie es ist, wenn das Kind immer nur schreit. Wenn man es nicht stillen kann. "Es kann unglaublich erleichternd sein, wenn man weiß, man ist nicht alleine", so Meyer-Bremen. Für viele ist die Selbsthilfegruppe, die sich alle zwei Wochen in den Räumen der Psychiatrischen Klinik trifft, ein Anker in dieser schweren Zeit.