Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Geschichten entwickeln, Bühnenbilder entwerfen und den passendsten Blickwinkel finden – auch Kinder können Filme drehen. Das Tablet sorgt dafür, dass das auch noch spielend leicht ist. Das wurde am vergangenen Donnerstag im Markushaus deutlich. 18 Kinder besuchten das interreligiöse Herbstferienprogramm der Muslimischen Akademie, die seit 2017 Oster- und Herbstferienprogramme anbietet. Eine Woche lang ging es unter dem Motto "Total digital, ganz normal?!" darum, Kindern mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen die digitale Welt näherzubringen. Jeden Tag stand dabei für die sechs bis zehn Jahre alten Teilnehmer eine andere Beschäftigung auf dem Programm.

Was ist ein Stop-Motion-Film? Am Donnerstag war Medienpädagogin Meike Uhrig zu Besuch. Sie stellte diese Frage, als sie mit den Kindern zusammensaß. "Es ist ein Animationsfilm. Da macht man ein Bild von Figuren, dann bewegt man die Figuren und macht noch mehr Bilder", erklärte ein Junge. "Richtig!", sagte Uhrig – und fügte hinzu: "So ähnlich wie ein Daumenkino." Nach diesem Schema sollten die Kinder dann auch selbst einen Film drehen: mithilfe eines Tablets und der passenden App.

"Ich will einen Actionfilm machen", ruft Iwan begeistert. Wild zeigte er, wie eine Legofigur, die in einem Auto sitzt, von einem anderen Spielzeugauto verfolgt wird – das möchte er verfilmen. Die Kinder erstellten kleine Bühnenbilder und überlegten sich Geschichten zu den Spielfiguren. Sie teilten sich in Vierer- und Fünfergruppen mit je einem Betreuer auf und planten, was für einen Film sie machen wollten.

In der Gruppe von Iwan war auch die achtjährige Milena aus Syrien. Sie war sehr zurückhaltend und hatte scheinbar wenig Lust, einen Film zu drehen. Sie wollte lieber einen Papierflieger bauen und ihn mit Farben verzieren. Betreuerin Rumeysa Turna freute sich, dass Milena daran Spaß hatte und erzählt, dass die Kinder nicht gezwungen werden, am Programm teilzunehmen. "Es ist für uns sehr wichtig, dass sie mitbestimmen können und einfach Kind sein dürfen." Die Erstklässlerin Elisa, die gerade ein Bild malte, betonte: "Ich finde es cool, dass die Kinder machen dürfen, was sie wollen." Dann konzentrierte sie sich wieder auf das Malen.

In einer anderen Gruppe hatten zwei Jungs eine andere Vorstellung von ihrem Stop-Motion-Film als die beiden Mädchen. Deshalb trennte sich die Gruppe. Die Jungs drehten einen Film mit einem Auto, das Hindernisse, wie Tunnel oder Zäune, überwinden muss. Die Mädchen hingegen erklärten: "Wir drehen einen Film über einen Bauer, der auf sein Feld fährt und mit dem Pferd spazieren geht."

Auch der zehnjährige Ayman aus Syrien hatte leuchtende Augen, als er mit seiner Gruppe das Bühnenbild änderte. Er erzählte, dass er auf der Flucht mit seiner Familie mit dem Auto nach Luxor in Ägypten fuhr und dann mit dem Boot nach Europa kam. "Meine Brüder sind noch in Berlin", berichtete er. "Doch es macht mir hier sehr viel Spaß." Und Kilian aus der gleichen Gruppe ruft: "Fast 200 Bilder haben wir schon. Es war meine Idee, dass die Autos sich verfolgen."

Nach knapp zwei Stunden hatten alle Gruppen ihre Filme fertig und versammelten sich gemeinsam auf dem Boden vor der Leinwand, um die Resultate anzuschauen. Manche Gruppen hatten sogar einen Vor- und Abspann erstellt und die Videos mit Stimmen oder Gesang unterlegt. Die Umsetzung mit dem Tablet fiel den Kindern sichtlich einfach und mit Freude applaudierten alle nach Vorstellung der Videos. Denn die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Das kostenlose Ferienprogramm wurde durch den Verein Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten gefördert. Das Projekt ist in Kooperation mit der evangelischen Kirche, der katholischen Stadtkirche und der jüdischen Kultusgemeinde entstanden. Es richtet sich an alle Kinder – insbesondere weil nicht alle Familien mit ihren Kindern in den Urlaub fahren können.