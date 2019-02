"Humor hilft Heilen": Eckart von Hirschhausen (r.) referierte am Dienstag vor über 400 Interessierten in der Kopfklinik. Foto: Rothe

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Knapp über 400 Menschen sind es, die sich am Dienstag um 12.20 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik im Neuenheimer Feld eingefunden haben. Bereits zehn Minuten bevor der Gastvortrag von Eckart von Hirschhausen beginnt, wird das Sicherheitspersonal angehalten, den Einlass zu stoppen.

"Ich möchte dafür sensibilisieren, dass Ihr wichtiger seid als die Medikamente, die Ihr verschreibt", sind die Worte mit denen der 51-jährige Mediziner, Moderator, Schriftsteller und Comedian sein Publikum begrüßt. Darunter sind mehrheitlich Medizinstudenten und Ärzte, viele Pflegekräfte sowie auch einige "einfach so Reingemogelte", wie Hirschhausen per Handzeichen ermitteln lässt. Und die Chefin der Uniklinik, Annette Grüters-Kieslich, sitzt in der ersten Reihe.

Für den gebürtigen Frankfurter ist der Auftritt in der Kopfklinik auch eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner medizinischen Ausbildung. Denn außer an der Freien Universität Berlin und der University of London studierte er bis 1992 in Heidelberg. An den Ursprung seines Berufswunsches will Hirschhausen auch das Publikum erinnern. "Wofür seid Ihr als Mediziner gestartet?", fragt er in den Hörsaal. "Ihr habt 30 Sekunden, um Euren Sitznachbarn zu überzeugen." Lautes Stimmengewirr erfüllt den Raum, bevor Hirschhausen mit einer Glocke klingelt und die Aufmerksamkeit zurückerlangt.

Der 51-Jährige ist nicht auf schnelle Lacher aus: "Die Empathie im Umgang mit Patienten kommt immer mehr abhanden", ist eine der ernst gemeinten Thesen, die Hirschhausen ausspricht. "Sucht zuerst den menschlichen Draht zum Patienten, bevor Ihr mit medizinische Details kommt", rät er den angehenden Medizinern. Alle Worte, die man gegenüber dem Patienten verwende, empfiehlt er, als "Werkzeuge" zu nutzen. Genau wie bei der Arbeit mit dem Skalpell müsse mit der Sprache haargenau gearbeitet werden. "Mit einem Satz können wir den Menschen einen Rucksack von den Schultern nehmen", sagt Hirschhausen, der dazu anregt, sich trotz aller Hektik im Alltag Zeit für jedes einzelne Schicksal zu nehmen. "Bildet Euch nichts darauf ein, was Ihr studiert habt, zeigt Empathie für alle Menschen in Eurer Umwelt", ist sein Appell.

Allenfalls punktuell setzt der Mediziner auf Comedy-Elemente. Mit Anekdoten aus dem Klinik-Alltag blickt er auch selbstkritisch auf seine Zeit als "Frischling" im Fach zurück. Dabei zähle es auch zur Emanzipation eines angehenden Mediziners, sich nicht vorbehaltlos allen Urteilen und Anweisungen des vorgesetzten Arztes zu fügen. "Das Wohl des Patienten sollte immer Vorrang haben, hört da auf Euren Verstand!"

Über 90 Minuten referiert Hirschhausen. Hinter ihm wird der Slogan "Humor hilft Heilen" - der Name seiner 2008 gegründeten Stiftung - an die Wand projiziert. Dass Lachen der "beste Anti-Stress-Mechanismus der Welt" ist, gibt Hirschhausen trotz aller Ernsthaftigkeit seines Vortrages am Ende noch seinem Publikum mit auf den Weg.