Heidelberg. (hö) Das Hochwasser vom Wochenende hat sich zwar von der B37 an der Alten Brücke zurückgezogen, aber auf der Neuenheimer Neckarwiese sieht man noch ein bisschen davon; hier hatte sich für einige Tage ein kleiner See gebildet, auf dem die Schwäne ihre Bahnen zogen.

Am Montag zwischen 17.45 und 18.15 Uhr hatte der Neckarpegel am Karlstor den Maximalstand von 3,98 Meter erreicht, dann fiel der Wasserstand rapide: Bereits am Dienstagmorgen war der Wert von 3,55 Metern erreicht, bei dem der Bereich um die Alte Brücke geräumt werden muss. Momentan geht die Hochwasserzentrale Baden-Württemberg für die nächsten sieben Tage von eher sinkenden Ständen aus, am gestrigen Donnerstagabend wurden 2,37 Meter gemessen (normal sind 2,20 Meter) - also ist das Ende der Neuenheimer Seenplatte bald absehbar.