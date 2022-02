Die Heizstrahler am „Coffee Fellows“ laufen jetzt nur noch bei Bedarf. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Sie liefen tagein tagaus, quasi im Dauerbetrieb: Eine RNZ-Leserin beschwerte sich bei der Redaktion über die Heizstrahler im Außenbereich der Kaffee-Bar-Kette "Coffee Fellows" im ehemaligen Traditionslokal "Goldener Hecht" an der Alten Brücke. Es sei eine "sinnlose Stromverschwendung", dass die Wärmestrahler dauerhaft angeschaltet seien. Und weiter: "Meiner Meinung nach passt diese Praxis nicht in eine umweltfreundliche Stadt, wie Heidelberg es ja sein möchte", so die Leserin.

Die RNZ wandte sich mit der Anfrage direkt an Coffee Fellows – und die Antwort kam prompt: "Natürlich stimmen wir völlig damit überein, dass es aus energetischer und damit umweltbezogener Sicht überhaupt nicht sinnvoll ist, die Heizstrahler ständig im Heizbetrieb zu führen", so Unternehmenssprecherin Sybille Wossidlo. Eine Mitarbeiterin vor Ort hatte es Wossidlo zufolge wohl "gut gemeint und den Gästen ein Signal geben wollen, dass man sich jederzeit bei uns auf der Terrasse, unabhängig vom Wetter, gewärmt aufhalten kann".

Es seien nun Gespräche mit dem Personal vor Ort geführt worden – und nun laufen die Heizstrahler nicht mehr im Dauerbetrieb. Stattdessen werden laut Wossidlo nun Schilder an den Heizstrahlern angebracht mit dem Hinweis für den Gast, dass diese eingeschaltet werden, wenn Bedarf besteht. Wossidlo bedankte sich noch bei der RNZ für den Hinweis: "Wir haben ihn gerne als Anlass zur Verbesserung angenommen, denn mit jedem kleinen Schritt können wir alle einen Beitrag leisten."

Im Jahr 2019 hatte Stefan Tewes, der Besitzer der Kette "Coffee Fellows", das Haus an der Alten Brücke gekauft. Noch zwei Jahre pachtete die damalige Inhaberin Eva Rothe das Gebäude zurück – dann war Schluss mit österreichischer Küche im "Goldenen Hecht", im Sommer 2021 zog "Coffee Fellows" ein.