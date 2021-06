Von Denis Schnur

Heidelberg. Michael Welk ist stolz. Auf seinem Haus am Rohrbach Markt befindet sich seit einigen Wochen eine große Solaranlage. Die Paneele schaffen eine Leistung von bis zu 30 Kilowatt – genug, damit Welk 80 Prozent des Stroms, den das Café "Illegally Tasty", das seine Frau im Erdgeschoss betreibt, selbst erzeugen kann. Und das ist eine Menge, denn die Familie macht die meisten Lebensmittel selbst – und gerade bei Eis und Pizza ist der Energiebedarf recht hoch. Bis zu 1000 Euro werden im Sommer monatlich für den Storm fällig. Nicht nur die unkomplizierte Umsetzung begeisterte den Hausbesitzer – sondern auch die städtische Förderung: "Seit Januar bekommen auch Gewerbetreibende 30 Prozent der Kosten für die Paneele erstattet", so Welk. Außerdem ist auch kein Bauantrag mehr nötig. "Ich finde das klasse – herzlichen Dank an den Gemeinderat und an OB Würzner!"

Denn Welk habe ohnehin mehr für den Klimaschutz tun wollen – auch wegen seiner Töchter. "Die fragen mich zurecht regelmäßig, was ich eigentlich gegen die Klimakrise tue. ,Fridays for Future’ hab ich zu Hause", lacht er. Dank der städtischen Förderung lohnt sich die Solaranlage aber nicht nur für das Gewissen des Vaters – sondern auch finanziell: "Wenn man einen hohen Energieverbrauch hat, amortisiert sich das schnell – bei uns in etwa 5,5 Jahren." Als nächsten Schritt will sich der Hausbesitzer einen Stromspeicher anschaffen. "Damit könnten wir 95 Prozent unseres Bedarfs selbst erzeugen."

Eigentlich könnte Welk also zufrieden sein. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der Hausbesitzer würde auch seinen fünf Mietparteien im Haus gerne Strom vom eigenen Dach anbieten – beziehungsweise von der eigenen Fassade, denn das Dach ist bereits ziemlich voll. Außerdem ist es nach Osten und Westen ausgerichtet – man kann dort zwar Strom erzeugen, aber noch besser ginge es an der Südfassade des Hauses. Dort scheint den ganzen Tag die Sonne hin und dort wäre Platz für zusätzliche Paneele. "Eine Anlage dort würde so viel CO2 einsparen wie 500 neu gepflanzte Bäume aufnehmen", rechnet Welk vor.

Doch der Rohrbacher darf seine Solarzellen nicht an der Wand anbringen. Denn die grenzt direkt an das Nachbargrundstück, das die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV) an die Thoraxklinik vermietet hat. Und bei einer Grenzüberbauung – selbst von wenigen Zentimetern – muss der Nachbar zustimmen. Er kann das Vorhaben aber auch ohne Angabe von Gründen ablehnen – und das tat die DRV zunächst auch. "Wir haben Ihre Anfrage geprüft und können nicht zustimmen", ließ man Welk wissen. Erst auf Nachfrage wurde der Nachbar konkreter: Der Überbau würde sich im Bereich der Feuerwehrzufahrt der Klinik befinden – und sowohl die DRV als auch die Thoraxklinik wollten diesen freihalten.

Eine Begründung, die Welk nicht nachvollziehen kann. "Mich hat das total gewundert." Schließlich grenzt an die Hauswand ein Grünstreifen. Außerdem wurde an der Wand bereits ein Gerüst angebracht, an dem Wein wächst. "Die Paneele hätte ich darüber angebracht, sie würden nicht weiter auf das Grundstück ragen als die Dachziegel." Vor allem irritiert den Rohrbacher aber, dass es eine öffentliche Einrichtung ist, die seine Ausbaupläne ausbremst. "Gerade die müssen doch vorangehen bei dem Thema", findet er. "Stadt und Land haben sich ja schon bewegt, aber offenbar nicht alle Entscheider auf allen Ebenen mitgenommen."

Gegen den Eindruck, die DRV blockiere die Energiewende, wehrt sich ein Sprecher auf RNZ-Anfrage jedoch: "Dies ist ausdrücklich nicht der Fall. Die DRV selbst setzt bei der Durchführung ihrer Neubaumaßnahmen oder Gebäudesanierungen in hohem Maße auf regenerative Energiequellen." Jedoch tue man dies, ohne fremde Grundstücke zu überbauen. Dass man die Anfrage von Welk abgelehnt habe, liege auch nicht nur an der Feuerwehrzufahrt, sondern an "umfassenderen" Gründen. Welche das seien, teilte der Sprecher auf Nachfrage jedoch nicht mit: "Alle Sachverhalte sind ausreichend kommuniziert und ausführlich mit Herrn Welk besprochen."