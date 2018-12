Heidelberg. (hö) Am Nikolaustag startete die Adventsaktion im Schlossgarten - sozusagen das kleine Trostpflaster für die Schlossweihnacht, die auch dieses Jahr wieder zum Schutz der Fledermäuse ausfallen muss. Bis zum 26. Dezember werden die 21 stilisierten Weihnachtsbäume jeden Abend in sanften Farben leuchten - eine adventliche Einladung an Spaziergänger und Touristen vor der eindrucksvollen Kulisse der Schlossruine. Entwickelt hat die Bäume der Illuminationskünstler Wolfgang Flammersfeld, der unter anderem auch schon im Mannheimer Luisenpark mit seinen Winterlichtern - dort zu sehen ab 19. Januar - gearbeitet hat.

Die ungefähr 3,50 Meter hohen Leuchtkörper, die in transparenten Stoff gehüllt sind, werden zwischen den Bäumen der großen Wiese auf der Schlossterrasse platziert. Für fünf der Bäume haben Schulen der Region Dekoration gebastelt. Foto: Rothe