Von Anica Edinger

Heidelberg. Es war ein Schock für die kommunalen Theater in Baden-Württemberg: Ende 2020 verkündete die Landesregierung, dass sie ihre bisherige Förderpraxis ändert – von einer Festbetrags- auf eine Fehlbedarfsfinanzierung. Das heißt: Städtische Theater haben vom Land für das Jahr 2020 keinen Fixbetrag mehr überwiesen bekommen. Stattdessen wurden etwaige rechnerische Mehreinnahmen anteilig auf den Förderbetrag angerechnet. Hat ein Theater also am Jahresende Geld übrig, senkt das Land seinen Zuschuss.

Betroffen sind Theater landauf und landab. In Aalen. In Heilbronn. In Freiburg. In Ulm. In Heidelberg. Das hiesige Theater legte für das vergangene Jahr ein positives Betriebsergebnis in Höhe von gut 1,36 Millionen Euro vor – laut Intendant Holger Schultze liegt das vor allem an den Erstattungen des Bundes aus der Kurzarbeit. Der Landeszuschuss für das Heidelberger Theater lag 2020 bei 6,99 Millionen Euro – das sind 22,5 Prozent des Gesamtetats des Theaters. Doch überwiesen wurden aufgrund der neuen Regelung nur 6,68 Millionen nach Heidelberg. Die fehlenden 306.000 Euro entsprechen genau 22,5 Prozent der erzielten Mehreinnahmen von 1,36 Millionen.

Der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Bühnenvereins nennt diese Praxis in einer Pressemitteilung "unangemessen", gar "kulturfeindlich". Das zweiseitige Schreiben schlägt hohe Wellen. Gegenüber der RNZ erklärt Hans Peter Radolko, Geschäftsführer des Landesverbandes: "Aus Sicht der Theater wäre es wünschenswert gewesen, wenn das Land bei seiner bisherigen Zuschusspraxis geblieben wäre." Denn die Unsicherheit im Kulturbetrieb ist aufgrund der Corona-Pandemie groß, sehr groß.

Wie dieses Jahr weitergeht, ob die Theater im März, im April, im Mai wieder aufmachen dürfen, vor wie vielen Menschen gespielt werden darf und unter welchen Bedingungen: All das ist völlig unklar. Deshalb würden die Theater die Mehreinnahmen, die sie 2020 gemacht haben, gerne als Rücklage haben für dieses weitere, unsichere Corona-Jahr. "Wir wollen keine Krisengewinnler sein", sagt Schultze. "Aber wir brauchen den Überschuss zum Ausgleich der nächsten Zeit." Denn die Einnahmen bleiben bei geschlossenen Theatern weiter aus. Und wenn man bald vor coronabedingt stark reduziertem Publikum spielen dürfe, überstiegen die Produktionskosten bei Weitem die Einnahmen aus Ticketverkäufen.

Von "gewaltigen Problemen" in den kommenden Monaten spricht auch Kay Metzger, Sprecher der Kommunaltheater in Baden-Württemberg und Intendant in Ulm. Wie Schultze geht es ihm nicht darum, Gewinne zu erwirtschaften, sondern um eine "sorgfältige Haushaltsführung", darum, "einen Notgroschen zu haben, wenn die aktuelle Entwicklung so weitergeht".

Holger Schultze ärgert eines aber ganz besonders: "Der große Vorwurf ist die Intransparenz." Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst habe erst in letzter Sekunde über die Umstellung bei der Finanzierung informiert – im November 2020. Dabei hätten die kommunalen Theater das Ministerium, das von der Heidelberger Landtagsabgeordneten Theresia Bauer (Grüne) geführt wird, schon im Mai zuvor darauf hingewiesen, dass in der "Corona-Spielzeit" Überschüsse entstehen könnten.

Schultze findet: "Das Ministerium hat ein echtes Kommunikationsproblem." Ein wertschätzender Umgang zwischen Förderndem und Gefördertem sehe anders aus. Überhaupt: Kein anderes Bundesland habe seine Theaterfinanzierung bisher umgestellt – "das ist ein einmaliger Vorgang", so Schultze. Auch aus der Politik kommen kritische Stimmen. Bereits zwei kleine Anfragen von SPD und FDP an die Landesregierung liegen zum Thema vor. Die CDU-Fraktion meldet sich mit einem Statement ihrer kulturpolitischen Sprecherin Julia Philippi zu Wort: "Ich spreche mich dafür aus, dass die Kommunaltheater eine Rücklage von bis zu zehn Prozent ihrer zuwendungsfähigen Ausgaben bilden können." Wenn dafür die Landeshaushaltsordnung geändert werden müsse, "sollte man sie ändern".

Denn genau darauf beruft sich das Ministerium: Das Haushaltsrecht erlaube dem Ministerium in der Pandemie "keine Subventionierung über den tatsächlichen Bedarf hinaus". Das Land sei daher schlicht gezwungen, seinen Zuschuss anteilig zu verringern. Denn: "Eine Überförderung durch Land und Bund gleichzeitig ist nicht erlaubt", heißt es aus Stuttgart. Das Finanzministerium habe die institutionelle Förderung in Pandemiezeiten mit der strikten Vorgabe verbunden, "die Zuwendungen auf das existenziell Notwendige zu beschränken". Bauers Ministerium findet: "Alles andere wäre dem Steuerzahler gegenüber in der aktuellen Pandemiesituation nicht vermittelbar."

Über die Umstellung sei der Landesverband des Deutschen Bühnenvereins am 28. Oktober 2020 informiert worden. Man stehe mit allen Beteiligten "in intensivem Austausch". Und: Die neue Förderpraxis sei zeitlich beschränkt. Sobald es nach der Pandemie einen regelmäßigen, verlässlichen Betrieb an den Theatern gebe, stelle man wieder um auf die Festbetragsfinanzierung.