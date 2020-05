In den städtischen Kitas gibt es auch in den Pfingstferien eine Notbetreuung – wie hier in der Kita Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt. Bei freien Kita-Trägern herrschen unterschiedliche Regelungen. Foto: Buck/Stadt

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Pfingstferien stehen unmittelbar vor der Tür – und damit auch die Frage: Was mache ich mit meinen Kindern? Denn viele Eltern haben bereits große Teile ihres Jahresurlaubs genommen, um ihre Kleinen während der Corona-Zwangspause durchgängig zu betreuen. Andere arbeiten in systemrelevanten Berufen, etwa in Kliniken, und können schlicht aufgrund der Pandemie noch immer keinen Urlaub nehmen.

Nun hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Grundschulen in ganz Baden-Württemberg freigestellt, ob sie während der zweiwöchigen Pfingstferien vom 1. bis zum 15. Juni eine Notbetreuung an ihren Einrichtungen anbieten. Wie wird das in Heidelberg umgesetzt?

Auf RNZ-Anfrage heißt es aus dem Rathaus: "In den Pfingstferien können anspruchsberechtigte Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 der öffentlichen Grundschulen eine ganztägige Notbetreuung extra besuchen." Diese werde von dem Verein Päd-Aktiv organisiert, der auch aktuell bereits eine Notbetreuung für die Viertklässler anbietet. Rund 350 Kinder nehmen diese in Anspruch.

Wer teilnahmeberechtigt ist, regelt die Corona-Verordnung des Landes. Dabei gelten die gleichen Regeln wie in den Kitas. Anspruchsberechtigt sind demnach vier Gruppen: Kinder von Alleinerziehenden, Kinder von Eltern, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, Kinder von Eltern, die am Arbeitsplatz Präsenzpflicht haben, und Kinder, deren Kindeswohl nur in der Notbetreuung gewährleistet werden kann. Da es sich um ein Extra-Angebot handelt, muss es auch extra bezahlt werden. Zudem müssen die Kinder eigens dafür angemeldet werden. Anmeldeformulare finden Eltern im Internet: www.paed-aktiv.de/ home-willkommen.html. Die Betreuung wird in zwei Modulen angeboten: Modul 1 von 8 bis 15 Uhr, Modul 2 von 8 bis 17 Uhr. Dieses Angebot habe Päd-Aktiv freiwillig auf die Beine gestellt, um in Kooperation mit der Stadt Eltern in diesen Zeiten zu unterstützen.

In den insgesamt 24 städtischen Kitas wird es unterdessen während der Pfingstferien keine Schließzeiten geben. Das heißt: Die Notbetreuung wird weiterhin wie aktuell fortgeführt.

Die freien Kita-Träger in der Stadt handhaben die Betreuung während der Pfingstferien allerdings ganz unterschiedlich, wie eine Pressesprecherin der Stadt auf RNZ-Anfrage erklärt: "Einige halten an den vorab angekündigten Schließtagen fest, um den gesetzlichen Urlaubsanspruch des in der Notbetreuung eingesetzten Personals erfüllen zu können, andere haben sich entschieden, auf Schließzeiten zu verzichten oder diese zu verkürzen." Die Träger der Einrichtungen stünden dazu mit den Eltern der betreuten Kinder in Kontakt.