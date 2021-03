Heidelberg. (pne) Heidelberg macht sich locker: Da die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt seit mehreren Wochen unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt – am Sonntag lag die Inzidenz laut Kreisgesundheitsamt bei 45,8 – , dürfen nach der am Sonntag veröffentlichten Corona-Verordnung des Landes ab Montag (8. März) eine Reihe weiterer Einrichtungen wieder öffnen. Ein Überblick:

> Einzelhandel: Geschäfte können wieder aufmachen, allerdings ist die Kundenzahl begrenzt: In Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter darf sich nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. Für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gilt eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter ab dem 801. Quadratmeter.

> Zoo: Der Heidelberger Tierpark ist vom 8. März an geöffnet – täglich zwischen 8 und 18 Uhr. Der Zutritt ist vorerst nur mit Onlineticket möglich – auch für Inhaber von Dauerkarten oder Patenpässen. Tickets gibt es unter shop.zoo-heidelberg.de. Eine sofortige Rückkehr zum Regelbetrieb ist laut Zoo noch nicht möglich. So bleiben die Tierhäuser, die Explo-Halle und der Zoo-Shop geschlossen, zudem finden keine öffentlichen Tierfütterungen statt. Auf dem gesamten Zoogelände, vor dem Eingangsbereich und im Parkhaus besteht für Besucher ab sechs Jahren Maskenpflicht.

> Museen dürfen wieder aufmachen. Das Kurpfälzische Museum öffnet bereits am Montag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zeitgleich startet die neue Ausstellung "Schimmernde Schönheiten aus Messing – Jugendstil und Art déco".

> Sportanlagen im Freien können für kontaktarmen Sport in Gruppen von bis zu zehn Personen genutzt werden. Wann städtische Flächen wie die Alla-Hopp-Anlage wieder öffnen, will die Verwaltung am Montag klären.

> Musik- und Kunstschulen dürfen Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern anbieten. Die Heidelberger Musik- und Singschule wird laut Stadt am Dienstag, 9. März, öffnen.

> Die Stadtbücherei will am Montag über eine Öffnung entscheiden. Der Webseite zufolge sei man auf eine Öffnung am Dienstag, 9. März, vorbereitet. Aktuelle Informationen gibt es online unter www.heidelberg-stadtbuecherei.de und auf dem Instagram-Auftritt der Stadtbücherei.