Heidelberg. (RNZ) In Baden-Württemberg gilt seit 3. November die "Warnstufe" der Corona-Verordnung. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen in geschlossenen Räumen einen höchstens 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Dies betrifft in Heidelberg den Besuch von Zoo, Schloss, Museen, Galerien, Gedenkstätten, Hallenbädern und Restaurants. Besucher von Clubs und Diskotheken müssen geimpft oder genesen sein, ein Test (auch PCR) reicht nicht. Für städtische Einrichtungen gilt eine Sonderregel: Wer eine Veranstaltung besucht, etwa eine Aufführung im Theater, eine Lesung in der Stadtbücherei oder einen Vortrag im Kurpfälzischen Museum, muss geimpft oder genesen sein – ein Test (auch PCR) reicht nicht aus. Die alleinige Nutzung der Stadtbücherei oder der Besuch des Museums ist allerdings auch mit einem aktuellen negativen PCR-Test möglich. Für Schüler, die nicht älter als 17 Jahre alt sind, gilt die 2G-Regel in städtischen Einrichtungen nicht. Jugendliche bis 17 Jahre, die nicht zur Schule gehen, müssen einen negativen Antigentest vorlegen. Ebenso ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung gibt.