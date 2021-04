Heidelberg. (RNZ) Auf dem Bergfriedhof haben Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinderat und Stadtverwaltung am Sonntag der Opfer gedacht, welche die Corona-Pandemie auch in Heidelberg forderte. Oberbürgermeister Eckart Würzner hielt eine Ansprache, im Anschluss daran legten Bürgermeister und Stadträte weiße Rosen nieder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte für diesen Tag zum nationalen Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie aufgerufen.

"Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben, in Heidelberg sind es mehr als 50. Töchter und Söhne, Mütter und Väter, Schwestern, Brüder, Freunde trauern um sie. Viele Hinterbliebene hatten nicht die Gelegenheit, sich von ihren Angehörigen zu verabschieden. Das ist eine besonders schmerzhafte Erfahrung", sagte OB Würzner bei der Gedenkstunde im kleinen Kreis. "Wir denken heute auch an die vielen Menschen, die an Corona erkrankt sind und noch mit Folgen zu kämpfen haben. Und wir denken an ihre Familien." Er wisse darum, wie quälend es ist, am Krankenbett um das Leben eines nahestehenden Menschen zu bangen, so das Stadtoberhaupt.

Dennoch gebe es auch in dieser Zeit Trost und Hoffnung, hob Würzner hervor: Sie gehe von medizinischem Personal, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den Ehrenamtlichen in Heidelberg aus, deren Engagement die Stadtbevölkerung weiter durchhalten lasse. Auch seien die Infektionszahlen in Heidelberg niedriger als im Landesdurchschnitt – auch aktuell.

Daneben gedachte die Stadt der Opfer auch mit einer Trauerbeflaggung am Rathaus sowie Gedenkanzeigen.