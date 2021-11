Heidelberg. (pne) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet statt – jedoch unter verschärften Bedingungen. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen haben Stadt und Heidelberg Marketing im Rahmen einer Pressekonferenz am Montagmittag bekannt gegeben, dass große Teile des Marktes eingezäunt werden und Einlasskontrollen an den jeweiligen Eingängen stattfinden. Dies betrifft den Universitätsplatz mit der Weihnachtspyramide, den Marktplatz mit dem großen Fass, den Winterwald auf dem Kornmarkt und die Eisbahn auf dem Karlsplatz.

Die Buden auf dem Bismarckplatz und am Anatomiegarten sollen hingegen frei zugänglich sein. Das heißt: Dort können auch Menschen einen Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen, die nicht die aktuell geltenden Regeln der Corona-Verordnung des Landes erfüllen. Allerdings wies Heidelberg Marketing darauf hin, dass weder die Stände auf dem Bismarckplatz noch am Anatomiegarten zum Verweilen da seien, sondern lediglich das "To-go-Geschäft bedienen. Wer sich zu lange dort aufhält, werde gebeten, sich weiter zu bewegen.

Als Nachweis für den Zugang zu den eingezäunten Plätzen dient ein Bändchen, das man vor Ort erhält oder vorzeigen kann, insofern man bereits eines hat. Geimpfte und Genesene, deren Status bis Ende des Weihnachtsmarktes gültig ist, erhalten ein Bändchen, das an mehreren Tagen vorgezeigt werden kann.

Angesichts des Infektionsgeschehens und der Belegung der Intensivstationen wird aktuell davon ausgegangen, dass in Baden-Württemberg noch in dieser Woche die Corona-"Alarmstufe" eintritt. Dann dürften – anders als in Basis- und Warnstufe – keine Getesteten, sondern nur noch Geimpfte und Genesene den Heidelberger Weihnachtsmarkt besuchen.

Update: Montag, 15. November 2021, 14.06 Uhr

Der Weihnachtsmarkt kommt trotz Corona

Aufbau ist in vollem Gange: Die Stadt und Heidelberg Marketing rechnen aktuell nicht mit Absage.

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es sind knapp über null Grad am frühen Donnerstagmorgen und viel wärmer wird es auch später am Tag nicht mehr werden. Perfektes Weihnachtsmarktwetter also – und auf dem Kornmarkt, auf dem Karlsplatz und auf dem Universitätsplatz wird schon seit Tagen kräftig gewerkelt. Das große Fass auf dem Marktplatz steht bereits, überall wird gehämmert und dekoriert, damit bis zur offiziellen Weihnachtsmarkt-Eröffnung am Donnerstag, 18. November, alles fertig ist.

Derweil steigen die Corona-Infektionszahlen weiter – auch in Heidelberg. Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstagabend 56 Neuinfektionen, die Inzidenz stieg auf 175,1. Joe Schwarz, Leiter des Eventmanagements von Heidelberg Marketing, bleibt dennoch optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet", sagt er auf RNZ-Nachfrage. "Ich glaube, dass das Hygienekonzept als solches stimmig ist und funktioniert. Die Gäste müssen sich eben damit arrangieren."

Auch die Stadt rechnet damit, dass der Weihnachtsmarkt startet wie geplant. "Das Land hat sich speziell dafür starkgemacht, dass Weihnachtsmärkte ermöglicht werden können. Von daher gehen wir davon aus, dass wir eröffnen werden", sagt ein Stadtsprecher am Donnerstag. Gegebenenfalls müsse man im Laufe der Zeit nachjustieren, wenn das Land neue Regelungen erlasse. Geplant ist der Weihnachtsmarkt bis 22. Dezember. Aktuell gilt für Besucher: Wer dort essen, trinken oder sich länger aufhalten möchte, muss sich ein Bändchen besorgen. Das bekommen Personen, die einen 3G-Nachweis vorlegen können, also entweder geimpft getestet oder genesen sind. Sollte das Land die Alarmstufe ausrufen, gibt es das Bädchen nur noch mit einem 2G-Nachweis, also für Geimpfte und Genesene. Die Bändchen werden beispielsweise am Bismarckplatz, am Hauptbahnhof oder am Neckarmünzplatz ausgegeben. Sie müssen nur an Ständen vorgezeigt werden, die Speisen und Getränke zum Konsum vor Ort verkaufen, also beispielsweise Glühweinstände. Wer andere Waren kaufen möchte, Kunsthandwerk oder Ähnliches, braucht keins. Joe Schwarz findet das Konzept schlüssig und hat in diesen Tagen auch ohne Corona mächtig viel zu tun. Zwischendurch erreichen ihn immer wieder einzelne Absagen von Standbetreibern. Grund sind die weltweiten Lieferengpässe, bestellte Waren kommen nicht an. Und ein Unglück ist passiert: Die Weihnachtspyramide ist kaputt. Bis 2018 stand die markante Glühwein-Bude auf dem Marktplatz, 2019 zog sie auf den Universitätsplatz um. Dort steht sie auch jetzt wieder, aber die prächtige Pyramide mit ihren Flügeln wird dieses Jahr wohl fehlen. Am Donnerstagnachmittag werkeln aber auch hier schon seit Stunden Männer, um das Dach trotzdem hübsch weihnachtlich zu gestalten.