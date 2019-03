Heidelberg. (RNZ) Die Heidelberger AfD startet am morgigen Samstag, 23. März, um 19 Uhr ihren Wahlkampf in der Steinbachhalle in Ziegelhausen (Einlass ab 18 Uhr). Hauptrednerin ist die Co-Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, Alice Weidel. Außerdem wird der Karlsruher AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard sprechen. Matthias Niebel als Stadtrat eröffnet die Veranstaltung. Der Heidelberger AfD-Sprecher und Gemeinderatskandidat Sven Geschinski moderiert die Fragerunde am Ende.

Zu dieser Kundgebung haben sich zwei Gegenveranstaltungen angekündigt: das "Heidelberger Netzwerk gegen Rechts", ein breites Bündnis eher linksorientierter politischer Gruppierungen, und eine Mahnwache der Heidelberger CDU und der FDP.

Das "Heidelberger Netzwerk gegen Rechts" lädt am Samstag um 17 Uhr zu einer Kundgebung im Fürstendamm, direkt gegenüber der Steinbachhalle, ein. Im Aufruf heißt es: "Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder einer Behinderung, haben die gleichen unteilbaren Rechte. Darunter fällt ganz zuvorderst das Recht, ohne Angst vor Verfolgung und Diskriminierung leben zu können. Die AfD sieht das anders. Gemeinsam stellen wir uns deswegen der AfD entgegen, die in der Steinbachhalle ihren Auftakt zur Kommunal- und Europawahl abhalten will." Das "Netzwerk gegen Rechts" wird getragen von Akut+C, der Antifaschistischen Initiative, der Bunten Linke, der Partei Die Linke, der Grün-Alternativen Liste, den Grünen, der Grünen Jugend, Heidelberg gegen Rassismus, dem Migration Hub Heidelberg, dem SDS, Solid Heidelberg, der SPD und dem VVN-Bund der Antifaschisten.

Unweit davon, im Fürstenweiher, an der Hausnummer 49, organisiert am Samstag um 17 Uhr die CDU, unterstützt von der FDP, eine Mahnwache unter dem Motto "Für ein Europa der Demokraten". In Abgrenzung zur europaskeptischen Haltung der AfD heißt es im Aufruf: "Wir laden parteiunabhängig alle Europa-Freunde ein, am Samstag ein gemeinsames Zeichen für ein einiges und demokratisches Europa zu setzen. Wir freuen uns über zahlreiche Europa-Fahnen."