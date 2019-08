Die Alla-Hopp-Anlage in Heidelberg-Kirchheim. Archiv-Foto: Priebe

Heidelberg. (RNZ/mün) Einbrüche in den Kiosk, Brandschäden an Bänken, Tischen und der Tartanbahn, eine zerstörte E-Bike-Station - es steht nicht gut um die "alla hopp!"-Anlage im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Die Liste der Zerstörungen ist so lange, dass die Stadtverwaltung jetzt reagiert.

Seit Montag wird um das Gelände ein Zaun gebaut, wie das Rathaus mitteilt. Rund 80.000 Euro kostet es, das Gelände vor Vandalismus zu schützen. Der Metallzaun wird 1,80 Meter hoch und werde in das Gebüsch eingebunden. Mitte September soll der Zaun fertig sein.

Wenn der Zaun steht, dann soll die Anlage im Harbigweg nachts abgeschlossen werden. Die Öffnungszeiten der Heidelberger "alla hopp!"-Anlage sollen dann von April bis September täglich von 8 bis 21.30 Uhr sowie von Oktober bis März täglich von 8 bis 19 Uhr sein.

Während der Öffnungszeiten sollen zwei Betreuer Vandalismus verhindern. Sie sollen dann Präsenz zeigen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, teilt die Stadtverwaltung mit.