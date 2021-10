Von Fritz Quoos

Heidelberg. Auch drei Jahre nach seinem Tod schien Wassili Lepanto, der Altstadtrat und Künstler mit dem wallenden Mantel, der schwarzen Baskenmütze und dem liebevoll-kritischen Blick auf seine Wahlheimat Heidelberg, noch immer lebendig dabei zu sein, als die Stadt im Spiegelsaal des Prinz Carl bei einer Gedenkfeier für ihn acht seiner Werke offiziell in Besitz nahm. Noch von ihm gestiftet und in Abstimmung mit seiner Ehefrau Leena Ruuskanen-Lepanto von der Stadt ausgewählt, hängen jetzt drei der Bilder als Dauerpräsentation im OB-Referat – eines davon im Arbeitszimmer Oberbürgermeisters –, die anderen fünf sind im Kurpfälzischen Museum zu sehen.

Dass der Künstler noch immer so präsent zu sein schien, ist der herzlichen, mit vielen Facetten gespickten Laudatio zu verdanken, die Oberbürgermeister Eckart Würzner im Beisein zahlreicher Ehrengäste hielt. Lepanto, so sagte er, habe seine Wahlheimat Heidelberg auf zweierlei Art geprägt: als Maler, der in seinen Werken das Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur erforschte und dabei auch immer wieder Heidelberg zu seinem Thema machte, und durch sein politisches Engagement, schließlich auch als Stadtrat, der 2009 mit seiner eigenen Kulturinitiative "Heidelberg Pflegen und Erhalten" in den Gemeinderat einzog. Als "leiser, aber kraftvoller Kämpfer für die Stadtkultur, für den Erhalt unserer wunderschönen Altstadt und der natürlichen Umgebung" habe er viele seiner Mitbürger überzeugen können, betonte Würzner.

In das Werk Lepantos und seine künstlerische Arbeit führte bei dem Empfang Dagmar Hirschfelder vom Kurpfälzischen Museum ein. Geprägt von der Studenten- und Ökologiebewegung der 1960er und 70er Jahre habe er sich mit dem zerstörerischen Einfluss des Menschen auf seine Umwelt auseinandergesetzt. Doch statt mit mahnendem Duktus vor den Gefahren zu warnen, habe er den Weltuntergangsszenarien seine eigene hoffnungsvolle Welttheorie entgegengesetzt. Nicht selten setzte er dabei auch Heidelberg in Szene, das er als "magisch und voller Harmonie" empfand. Mit seinen um 1990 begonnenen hellweißen Heidelberg-Bildern hat der Künstler nach den Worten der Laudatorin seiner Stadt eine "einzigartige Hommage" geschaffen, geistesverwandt mit der Heidelberger Romantik, aber doch ein ganz modernes Porträt der Stadt.

"Er war ein wunderbarer Mensch und Künstler, einer, der fehlt", sagte Dorothea Paschen, eine politische und künstlerische Weggefährtin Lepantos, die mit einer Lesung aus seinem jüngst im Heidelberger Mattes Verlag erschienenen Buch "Als Student in Heidelberg ’68 … und zum Malen geboren" an entscheidende Phasen im Leben Lepantos erinnerte. Schon seine Ankunft 1966 als griechischer Student mit der Straßenbahn, auf die eine riesige studentische Demonstration zuströmte, sein Einzug 92 Treppenstufen hoch in die Studentenbude am Ebertplatz und sein Einstieg in die Studentenbewegung waren solch prägende Ereignisse. Paschen führte das Publikum von der Studienzeit des fleißigen Griechen mit der Promotion in Philosophie bis zu seiner Berufung als Künstler und Kämpfer für das historische Erbe der Stadt. Mehr zu lesen lohnt sich, und das Buch ist auch in Lepantos Kunstgalerie in der Friedrich-Ebert-Anlage 11 erhältlich.

Eine festliche Note erhielt die Gedenkfeier durch die erst elfjährige Pianistin Linda Yuan, die mit Werken von Beethoven und Chopin brillierte. Wassili Lepanto hätte das besonders gefallen.