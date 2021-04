Mohammad und Famida Begum Butt flohen 1990 aus Pakistan nach Deutschland. In Heidelberg schlugen sie Wurzeln. Nun starben beide an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung. Foto: pr

Von Anica Edinger

Heidelberg. Exakt 20 Tage lang haben sie in der Klinik gekämpft. Gegen ein Virus, das nicht berechenbar ist. Das seit über einem Jahr die ganze Welt in Atem hält. Das schon Millionen Menschenleben gekostet hat – jetzt auch die des Ehepaares Famida Begum (78) und Mohammad Butt (81). Beide starben in der vergangenen Woche an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung in verschiedenen Heidelberger Kliniken. Sie waren 55 Jahre lang verheiratet.

Tausende RNZ-Leser nahmen nach einem Interview mit Mamdouh Butt Anteil am Schicksal seiner Familie, deren Leben vom einen auf den anderen Tag durch das Coronavirus aus der Bahn geworfen wurde. Die ganze Familie erkrankte im März an Covid-19, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel. Am schwersten traf es jedoch Vater Waseem Butt, Stadtrat und Unternehmer, sowie seine beiden Eltern. Alle drei kamen auf Corona-Intensivstationen, konnten nicht mehr eigenständig atmen, wurden ins künstliche Koma versetzt und intubiert. "Es ist die Hölle", erklärte Mamdouh Butt am 6. April in der RNZ. Auch heute sagt er: "Es ist wie ein Albtraum – doch man wacht nicht auf."

Die Nachricht vom Tod seiner Großmutter erreicht ihn morgens um 4 Uhr. Es ist Donnerstag, der 8. April. Nur zwei Tage nach dem RNZ-Gespräch. "Wenn ein Krankenhaus um diese Uhrzeit anruft, dann nur mit schlechten Nachrichten", sagt Mamdouh Butt. Er sollte recht behalten. Famida Begum Butt wollte in den Armen ihres jüngsten Sohnes, Jamschied Butt, sterben. So hatte sie es gegenüber ihrem Enkel Mamdouh vor einigen Monaten einmal formuliert. Nach ihrem Tod durften zwei Familienangehörige noch einmal Abschied nehmen. Jamschied Butt war einer davon, hielt seine Mutter ein letztes Mal. Wie sie es sich gewünscht hatte. Dass die Familie in diesen schweren Zeiten füreinander da ist, eng zusammensteht, das gibt auch Mamdouh Butt jetzt Kraft und Halt.

Es ist 5 Uhr in der Früh am Folgetag, 9. April. Wieder bekommt Mamdouh Butt einen Anruf aus dem Krankenhaus. "Herr Butt, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Opa verstorben ist." Wieder erinnert sich Mamdouh Butt an einen Dialog seiner Großeltern von vor einigen Monaten. Weil seine Großmutter nach einem Schlaganfall im Jahr 2016 gepflegt werden musste, habe sie einmal mit ihrem Mann gewitzelt: "Du bist doch bestimmt froh, wenn ich nicht mehr da bin." Da sagte der nur: "Wenn du gehst, gehen wir zusammen ins Jenseits." Mamdouh Butt fragt: "Wer hätte gedacht, dass es einige Monate später tatsächlich so kommen wird?" Grenzenlose Liebe, das habe die Beziehung seiner Großeltern ausgemacht. Der Glaube daran, dass sie nun auch im Tod vereint sind, schenke ihm Trost in diesen schweren Tagen.

Im Jahr 1990 kam die Familie Butt von Punjab, Pakistan, nach Deutschland. Mohammad und Famida Begum Butt mit ihren fünf Kindern, drei Söhnen und zwei Töchtern. Als religiös Verfolgte musste die Familie aus ihrer Heimat, wo der Vater als Bankkaufmann arbeitete und sich später selbstständig machte, fliehen. Sie landeten zunächst in Emden in Niedersachsen, wo Mohammad Butt – ohne Deutschkenntnisse – die Familie mit vielen kleinen Jobs über Wasser hielt. "Er hat auch einmal Blumen verkauft", berichtet Enkel Mamdouh.

1994 zog es die Familie nach Mannheim. Ende der Neunzigerjahre eröffnete Sohn Waseem Butt seinen Butt Asien Shop in Heidelberg – dort, wo er noch heute ist: in der Bahnhofstraße in der Weststadt. Auch sein Vater führte einen solchen Laden, einst, in seiner Heimat Pakistan – "eigentlich genau den gleichen", wie Mamdouh Butt sagt. Selbstredend also, dass Mohammad Butt täglich im Laden aushalf – über 20 Jahre lang, bis zu seiner Corona-Erkrankung im März dieses Jahres.

Viele Weststädter kannten ihn aus dem Butt Asien Shop. Redegewandt. Fürsorglich. Liebevoll. Energiegeladen. Zuvorkommend. Hilfsbereit. So sei sein Großvater gewesen, berichtet Enkel Mamdouh. "Und er war ein begnadeter Koch!" Kunden im Laden habe der Großvater stets gerne seine Geheimtipps für ein leckeres pakistanisches Mahl gegeben. Die Nachricht, dass sie Großvater Butt dort nie wieder sehen werden, hat in den vergangenen Tagen viele Stammkunden schockiert. Für die Großeltern wurde Heidelberg zur Heimat. Dutzende hätten Anteil genommen an ihrem Schicksal, sei es schriftlich oder persönlich, erzählt Mamdouh Butt. "Sie wären so dankbar gewesen, wenn sie das selbst hätten erleben dürfen."

Die Familie stand für Mohammad und seine Frau Famida Begum immer an erster Stelle. Zuletzt erfreute sich Famida Begum Butt an der Verlobung einer ihrer Enkelinnen. "Sie überlegte sich schon, was sie bei der Hochzeit tragen wird", berichtet Mamdouh Butt. "Jetzt kommt es nicht mehr dazu." Auch die Großmutter habe so viel Liebe in sich getragen. "Wir sind dankbar, dass sie sich nach dem Schlaganfall so gut erholt hat und wir nun noch vier schöne gemeinsame Jahre verbringen durften."

Nach der Familie kamen stets die Mitmenschen für die Butts. Anderen helfen. Der Gesellschaft etwas zurückgeben. "Wir sind dafür da, die Welt ein Stückchen besser zu machen." So habe es Großvater Butt einmal gegenüber seinem Enkel ausgedrückt. Nicht nur für den 25-Jährigen, auch für seinen Vater Waseem (46) wurde das zur Maxime. "Deshalb engagieren wir uns beide in der Politik. Für unsere Mitmenschen. Nicht für uns selbst", so Mamdouh Butt. Die Großeltern seien stets stolz darauf gewesen.

Am Mittwoch wurden Famida Begum und Mohammad Butt in Mannheim nach muslimischer Tradition begraben. Sohn Waseem und die Ärzte in der Thorax-Klinik kämpfen weiter um sein Leben. Familie Butt will, kann nicht tatenlos zuschauen. Deshalb versuchen sie nun, weiteres Expertenwissen einzuholen, selbst aus den USA. Mamdouh Butt sagt: "Papa darf uns nicht alleine lassen."