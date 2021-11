Von Anica Edinger

Heidelberg. Waseem Butt hat sich zurück ins Leben gekämpft. Am 21. März 2021 wurde der Stadtrat und Unternehmer wegen einer schweren Corona-Infektion ins künstliche Koma versetzt. Er konnte nicht mehr eigenständig atmen. Hing drei Monate lang an der Ecmo – einer Technik, bei der die Maschine vollständig die Atemfunktion übernimmt. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends, insbesondere der seiner Lunge, die vom Virus scheinbar irreparabel geschädigt wurde. Im Mai schließlich wurde Butt ins Universitätsklinikum München verlegt – wo er eine Spenderlunge bekommen sollte. Doch dann geschah das Wunder: Seine Lunge fing an, neue Zellen zu bilden, regenerierte sich von selbst. Bis heute können sich die Mediziner nicht erklären, wie Butts Körper das gelungen ist.

Mitte Juli kam Waseem Butt zurück ins Leben. Aufgewacht nach fast fünf Monaten im künstlichen Koma. Das ist die unglaubliche Geschichte des 48-jährigen Stadtrats und Unternehmers, dessen unbändiger Überlebenswille stärker war als das Virus, das weltweit Millionen Menschen das Leben gekostet hat.

Herr Butt, diese Frage beschäftigt nicht nur Heidelberger, sondern auch viele Menschen in der ganzen Region: Wie geht es Ihnen?

Mir geht es gut – sehr gut sogar.

Werden Sie bleibende Schäden haben?

Das Virus hat meinen ganzen Körper geschädigt. Das Herz ist ein bisschen angeschlagen, die Leber von den vielen Medikamenten, die ich nehmen musste, und von der langen Beatmung ebenso. Ich habe während des Komas 25 Kilo abgenommen. Aber hier in den Schmieder-Kliniken werde ich toll betreut, insbesondere auch von Chefarzt Prof. Ariel Schoenfeld. Die Werte bessern sich nach und nach. Ich kann wieder laufen, ich kann sprechen, ich arbeite schon wieder ein bisschen, lese E-Mails, habe Anträge für den Gemeinderat mitgeschrieben und kümmere mich aus der Ferne ein wenig um unser Geschäft. Medikamente nehme ich gar keine mehr, auch zugenommen habe ich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Gott hat mir das Leben neu geschenkt.

Viele Corona-Patienten klagen besonders über anhaltende Atemprobleme lange nach der akuten Krankheitsphase. Haben Sie noch Probleme?

Ja, das Treppensteigen fällt mir schwer. Aber man muss Geduld haben. Das habe ich gelernt. Ich wollte anfangs alles auf einmal machen. Aber das ging nicht. Alle Muskeln waren wegen des langen Komas weg. Ich musste das Laufen erst wieder lernen, überhaupt etwas in der Hand zu halten, ohne zu zittern. Auch sprechen konnte ich anfangs noch nicht, nicht alleine auf die Toilette gehen. Mein Körper funktionierte einfach nicht mehr. Aber mein Gehirn, das war wach. Die ganze Zeit. Ich habe nichts vergessen, den Handycode nicht und auch keine Bankcodes. Mein Kopf war selbstständig – und deshalb war ich immer motiviert, schnell gesund zu werden. Die Ärzte und Pfleger haben dann zu mir gesagt: Wir machen es nach und nach. Wenn ich das eine kann, gehen wir das andere an. Das habe ich akzeptiert.

Erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie aus dem Koma aufgewacht sind?

Ich war wieder auf der Intensivstation in der Thorax-Klinik. Ich wollte aufstehen. Habe aber gemerkt: Oh, ich kann meinen Körper gar nicht bewegen. Im ersten Moment dachte ich: Ich bin gefesselt oder angekettet. Wollen die mich hier festhalten? Dann fragte ich Mamdouh: Wie lange hat Papa gelebt?

Sie wussten, dass er die Corona-Infektion nicht überleben würde?

Ich war sicher. Mamdouh hat mir dann von seinem Tod erzählt. Er konnte ja nicht anders. Doch Mamas Tod hat die Familie noch einige Zeit von mir ferngehalten, um mich nicht zu überfordern.

Konnten Sie schon um Ihre Eltern trauern?

Ich kann noch nicht trauern. Denn ich weiß: Wenn ich traurig bin, ist meine Familie traurig. Das möchte ich nicht. Ich muss es annehmen, wie es ist. Ich denke sehr oft an meine Eltern: An meine Mama, die mir jeden Abend einen Granatapfel schälte. An meinen Papa, der kerngesund war, jeden Tag im Geschäft, der körperlich und mental topfit war. Mich tröstet der Gedanke, dass beide zusammen gestorben sind: Mama am 8., Papa am 9. April. Sie sind friedlich eingeschlafen, mit einem Lächeln.

Haben Sie irgendeine Erinnerung an die Zeit des Komas?

Nein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den Krankenwagen gerufen habe, weil ich nicht mehr gut Luft bekommen habe. Ich war zu Hause, meine Frau hatte eine leckere Linsensuppe gekocht. Der Krankenwagen brachte mich in die Thoraxklinik, wo ich zunächst nur ein wenig Sauerstoff bekam, aber bei Bewusstsein war. Als ich eines Nachts gar keine Luft mehr bekam, kam ich auf die Intensivstation, die Pflegerin war sehr aufgeregt, alles musste sehr schnell gehen. Ich bekam ein Beruhigungsmittel – und dann war ich weg.

Und jetzt haben Sie den Kampf gegen das Virus gewonnen.

Dank meines Sohnes Mamdouh, der mich nie aufgegeben hat, dank meiner ganzen Familie bin ich am Leben. Die Ärzte haben meinem Sohn mehrfach gesagt: "Jetzt können Sie zum letzten Mal ihren Papa sehen." Man dachte: Wird die Ecmo abgeschaltet, werde ich vielleicht noch eine Stunde leben. Doch man hat mich nicht aufgegeben. Ich bin so dankbar, in einem Land zu leben, in dem es möglich ist, um das Leben jedes Patienten so sehr zu kämpfen. Was Ärzte und Pfleger in dieser Zeit leisten, das ist unglaublich. Ich habe es gesehen, als ich in der Thorax-Klinik und auch hier in den Schmieder-Kliniken noch einige Wochen auf der Intensivstation lag: dieser Stress, diese Belastung – und dafür die lächerliche Bezahlung. Ich habe Riesenrespekt davor, mit wie viel Power, wie viel Liebe Patienten behandelt werden. Das ist unvergleichlich.

Bekommen Sie denn viele Nachrichten, seit Sie wieder wach sind?

Die Anteilnahme war und ist unglaublich. Zu Hause liegen Hunderte Briefe und Karten von Menschen aus aller Welt. Das ist unbeschreiblich. Meiner Familie wurde so viel Hilfe angeboten, Geld, Essen, alles. Sie wurde nicht alleine gelassen. Die ganze Stadt hat sie nicht alleine gelassen in ihrer Trauer. Ich weiß nicht, wie ich den Menschen das jemals danken kann.

Wissen Sie schon, wann Sie nach Hause dürfen?

Am 10. Dezember – und darauf freue ich mich sehr. Nach neun Monaten Krankenhaus endlich wieder in das eigene Bett! Vor einer Woche habe ich noch die Corona-Impfung bekommen, deswegen hat sich meine Entlassung ein bisschen verzögert. Man wollte schauen, wie ich darauf reagiere.

Wie haben Sie reagiert?

Gut. Ich hatte keine Nebenwirkungen und fühle mich nun sicherer.

Haben Sie vor, in nächster Zeit auch politisch wieder aktiv zu werden?

Auf jeden Fall! Am 9. Dezember will ich digital an der Sitzung des Gemeinderats teilnehmen. Das mache ich auch für meinen Papa, denn er hat das so gewollt. Er wollte immer, dass wir diesem Land, in dem wir so herzlich aufgenommen wurden, etwas zurückgeben, dass wir Menschen helfen. Deswegen bin ich in die Politik gegangen – und werde auch weiter machen. Gerade jetzt fühle ich mich noch mehr verpflichtet.

Die Corona-Zahlen steigen aktuell rasant. Haben Sie Angst, wieder draußen, in der "richtigen" Welt, zu sein?

Angst habe ich nie. Aber ich kann Impfgegner nicht verstehen, kann nicht nachvollziehen, wie man sich und vor allem andere Menschen in Gefahr bringt und sich dann noch darüber freut, sich nicht impfen zu lassen. Was muss noch passieren? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viele Familien müssen noch trauern um ihre Mamas, Papas, Omas, Opas, um ihre Kinder? Ich finde, wir brauchen die allgemeine Impfpflicht. Anders geht es nicht.