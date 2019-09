Heidelberg. (hö) Am Sonntagabend beobachtete Hellmuth Becker zwei Männer, die auf ihren E-Rollern "grölend und Selfies machend" durch den Schlossbergtunnel fuhren. Dabei gefährdeten sie massiv den Verkehr, denn die Autos überfuhren verbotenerweise beim Überholen die weiße Linie. Immerhin konnte er sich das Versicherungskennzeichen des letzten E-Rollers merken.

Auch bei der Stadt bestätigte eine Sprecherin, dass der Schlossbergtunnel für die E-Scooter gesperrt ist. Zumindest am Tunneleingang am Klingenteich - den benutzten die Rollerfahrer - weist ein Verkehrszeichen ("Verbot für Fahrräder") darauf hin; an der Einfahrt am Karlstor fehlt es hingegen. Die Sprecherin sagte der RNZ: "Der Tunnel ist also demnach auch für Elektrokleinfahrzeuge gesperrt". Die Fahrer sollten natürlich angezeigt werden.