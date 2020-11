Von Sarah Hinney

Heidelberg. Hass im Netz, rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei, der Terror in Hanau und Kassel, die Drohschreiben des NSU 2.0, Querdenker, Verschwörungstheoretiker – über all dies und nicht zuletzt über jüngste Ereignisse vor der eigenen Haustür haben die Grünen-Landtagsabgeordnete Theresia Bauer und Andreas Stenger, Polizeipräsident des Präsidiums Mannheim, am Montagabend bei einer Online-Diskussion gesprochen. Die Moderation übernahm Florian Kollmann, Kreisvorsitzender der Grünen. Rund 50 Menschen sahen bei dem gut 90-minütigen Gespräch zu und stellten per Chat auch Fragen. Die RNZ fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen:

> Laut Verfassungsschutzbericht sind die Gefahren des Rechtsextremismus die größte Bedrohung in Deutschland. Dabei fände strukturell ein Wandel statt. Während sich Rechtsextreme früher in in Parteien verbanden, verlören derlei Organisationsstrukturen an Bedeutung. Für die Polizei werde es deshalb auch schwieriger, sie zu überwachen.

> Das Internet spiele indes eine immer größere Rolle. Rassismus, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit in Social-Media-Debatten würden bewusst genutzt, um Mitstreiter zu rekrutieren. Laut Stenger ist es daher wichtig, Gesetze zu schaffen, die Meldestellen von Hasspostings möglich machen. "Radikalismus beginnt mit Gedanken, geht über in Sprache und führt dann zu Handlungen", so Stenger.

> Prävention sei ebenfalls ein entscheidendes Werkzeug. Je früher sie ansetze, desto besser. Als Beispiel nannte Stenger einen Vorfall aus der Region, bei dem Schüler per WhatsApp rechtes Gedankengut verbreitet hatten. Hier sei einerseits ermittelt, gleichzeitig aber ein Präventionsteam in die Schule geschickt worden.

Theresia Bauer. Foto: Rothe

> Die "Querdenker"-Szene in Kombination mit Rechtsextremismus – dies beängstigte nicht nur eine Zuschauerin des Online-Gesprächs. Stenger gab zu, dass diese Entwicklung auch die Polizei zunehmend besorge. Rechtsextreme würden die Ängste vor Corona ausnutzen und dort andocken – und überdies ständig provozieren. Der Polizeipräsident machte keinen Hehl daraus, dass zwar nicht alle Menschen, die zu einer "Querdenker"-Demo gehen, auch rechtes Gedankengut teilen. Er betonte aber, dass bei den Versammlungen der "Querdenker" viele hinlänglich bekannte Rechte sowie Reichsbürger eine Rolle spielten. Stenger wies dennoch darauf hin, dass das nicht ausschließlich ein polizeiliches Problem sei, sondern auch ein gesellschaftliches. Bauer ergänzte: "Menschen dürfen sich nicht vor einen Karren spannen lassen." Die Grünen-Politikerin betonte in diesem Zusammenhang, dass die rechte Szene immer wieder "ziemlich schnell und ziemlich schlau" an Unzufriedenheit in der Bevölkerung andocke. In der Vergangenheit sei das Flüchtlingsthema gewesen, nun versuche man, das Ablehnen von Masken als Zeichen von Souveränität und Selbstbewusstsein zu verkaufen.

> Im Zusammenhang mit Rechtsradikalismus in der Polizei sprach Stenger von einer Null-Toleranz-Strategie. "Jeder Fall ist einer zu viel." Es sei eine klare Führungsaufgabe auf allen Ebenen – auch die eines Polizeipräsidenten – solchen Fällen konsequent nachzugehen. An anderer Stelle warb Stenger aber auch für Verständnis für die Polizei: "Die Polizei muss auch eine ,Querdenker’-Versammlung schützen. Man versucht uns immer, eine thematische Nähe anzudichten, aber nur weil wir eine Versammlung gewährleisten, heißt das nicht, dass wir dieselbe Meinung vertreten."

> Die Burschenschaft Normannia und die aktuellen Ermittlungen rund um den mutmaßlichen antisemitischen Übergriff Ende August veranlassten Theresia Bauer zu der Frage, ob es zu kurzsichtig sei, derlei Organisationen als "komische Folklore" abzutun. Stenger betonte, dass sich 16 Polizisten um den Fall gekümmert hätten. "Wenn so etwas bekannt wird, ist es wichtig, dort mit großer Vehemenz die Ermittlungen zu führen und die Vorfälle ernst zu nehmen." Im Umgang mit der Burschenschaft riet er zudem zu Wachsamkeit.