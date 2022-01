Von Maria Stumpf

Heidelberg. Wird gebaut oder nicht? Mieterinnen und Mieter im Wohnkomplex in der Neuenheimer Quinckestraße/Ecke Mönchhofstraße lassen jetzt den früheren Verkauf ihrer ehemals landeseigenen Wohnungen an den privaten Immobilienkonzern Vonovia überprüfen und wenden sich gleichzeitig gegen eventuell geplante Aufstockungen. Widersprüchliche Aussagen der Verantwortlichen über den weiteren Verlauf hierzu lassen sie aufhorchen.

Die langgestreckten Flachdachbauten, einst auf dem ehemaligen Areal der Villa Landfried vom Land Baden-Württemberg für Uni-Angestellte gebaut, sind ein Idyll mitten in Neuenheim – und damit begehrter Wohnraum. Langjährige Mieter befürchten jedoch, dass durch eine Aufstockung mit Penthouse-Wohnungen die Attraktivität zugunsten zahlungskräftigerer Bewohner gesteigert werden soll. Wegen der Modernisierungen im Bestand sorgt man sich auch über stark steigende Mieten.

Zudem haben die Bewohner eine Petition im Landtag eingereicht und lassen prüfen, wie es überhaupt zum Verkauf der ehemals landeseigenen Wohnungen an die Vonovia gekommen ist. "Und das für verdammt wenig Geld. Wir Mieter wurden niemals gefragt, es wurde uns kein Vorkaufsrecht eingeräumt", sagt Holger Villringer. "Aber das hätte wohl sein müssen. Wir haben uns juristisch schlau gemacht."

Nach der Berichterstattung der RNZ im November habe die Vonovia plötzlich den Kontakt zu einigen Wohnparteien ("aber nicht allen") gesucht, erzählt er nun. "Was an sich schon bemerkenswert ist. Wenn wir umgekehrt bei der Vonovia jemanden erreichen wollen wegen strittigen Nebenkostenabrechnungen etwa, ist das in der Regel sehr schwierig." Nun habe Michael Plum, Regionalleiter der Vonovia für Mannheim/Heidelberg, aber plötzlich zu einem digitalen Gespräch eingeladen – und das fand kürzlich statt.

Thomas Zimmerling, Geschäftsführer der "Schema C Consulting" mit Sitz in Wiesbaden – ein Unternehmen, das nach eigenen Angaben Kunden wie Vonovia in den Bereichen "Strategie, Krisenkommunikation und agilen Managementmethoden" unterstützt – erläuterte, dass der Regionalleiter "in dem Gespräch deutlich gemacht hat, dass es keine konkreten Baupläne gibt; von daher konnte er daran auch nicht festhalten".

Zusätzlich ließ Regionalleiter Michael Plum der RNZ ausrichten: "Wir freuen uns, dass Mieterinnen und Mieter unserer Einladung zum Gespräch gefolgt sind. Fürs Erste war uns wichtig, dass es nunmehr einen Gesprächsfaden gibt. Grundsätzlich gilt: Wann immer Bauprojekte zur konkreten Umsetzung anstehen, binden wir unsere Mieterinnen und Mieter, so früh es geht, ein und halten sie auf dem Laufenden."

Mieter Villringer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter interpretieren den Gesprächsverlauf allerdings anders: "So wie der Herr Plum sich uns gegenüber ausgedrückt hat, sind die Baupläne keinesfalls vom Tisch. Das Projekt werde weiter verfolgt, das machte er deutlich." Die Vonovia habe zwar versprochen, die Kommunikation zu verbessern. "Aber eigentlich drehte sich das Gespräch im Kreis." Auf besonderes Interesse sei bei dem Mann der Vonovia wohl die Petition im Landtag zum früheren Häuserverkauf gestoßen. "Und wir wunderten uns, dass er offensichtlich inhaltlich so gut Bescheid wusste darüber. Wieso eigentlich?"