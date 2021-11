Heidelberg. (pne) Es war ein echter Hingucker, als "Bordalo II" im Sommer 2018 die Eingangsfassade der Chapel an der Kreuzung Römerstraße/Rheinstraße in der Südstadt schmückte. Im Rahmen des Metropolink-Festivals gestaltete der Installationskünstler aus Portugal an der ehemaligen Kapelle ein katzenähnliches Wesen aus Müll. Bis heute blickt dieses "Trash-Animal" Passanten, Autofahrer und Besucher des neuen Bürger- und Stadtteilzentrums in der Südstadt an. Aber bleibt das bunte Wesen auch dauerhaft an der Fassade? Und wer entscheidet eigentlich über dessen Zukunft? Das wollte einer unserer Leser wissen.

"Zu dem Kunstwerk gibt es eine Lizenzvereinbarung", antwortete eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Demnach könne die Stadt entscheiden, was damit passiert – "es kann bleiben, eingelagert oder entsorgt werden". Teile des Trägervereins Chapel wünschen sich, dass das Kunstwerk bleiben soll. Deshalb seien auch Reparaturarbeiten durchgeführt worden. Bislang, so die Sprecherin, sei nicht geplant, die Wandkunst zu entfernen.