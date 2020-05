Heidelberg. (jola) Unser Leser Udo Lahm hat sich über eine Aktion der Umweltaktivisten Extinction Rebellion (XR) geärgert: Ein "Müllhaufen" stehe schon seit Wochen in der Neuenheimer Brückenstraße: "Er blockiert einen ausgewiesenen Stellplatz auf dem Seitenstreifen, sieht mit den alten Autoreifen sehr unschön aus und verstößt nebenbei gleich gegen mehrere Vorgaben." Extinction Rebellion hatte insgesamt zwei Hochbeete mit Fahrradständern in der Stadt aufgestellt. Das zweite stand in der Bahnhofstraße.

Mehrmals habe Lahm sich an die Stadt gewandt, "geschehen ist nichts". Mit einem Auto hätte man schon nach einer Stunde einen Strafzettel.

Eine Stadtsprecherin erklärte jetzt, man habe die Holz-Konstruktion am Freitag entfernt. Vorher habe man die Gruppe mehrfach aufgefordert, den Kasten wegzuräumen. Zuletzt stand er am Lutherplatz in Neuenheim, wo auch der Markt stattfindet. Die Gruppe könne sich nun zwecks Abholung des Kastens an die Stadt wenden. Der Kasten aus der Bahnhofstraße steht mittlerweile übrigens auf einem Privatgrundstück in der Weststadt.