Vor sieben Jahren kaufte die Frankfurter Wohnungsgesellschaft GWH etwas über 300 Wohnungen im Emmertsgrund. Jetzt gibt es Anzeichen, dass sie die Einheiten am Jellinekplatz verkaufen will. Foto: Hentschel

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Möglicherweise könnte es auf dem Emmertsgrund zu einem größeren Immobiliendeal kommen. Zu Ende des Kommunalwahlkampfes erklärt die SPD, dass über 300 Wohnungen auf dem Markt seien - und dass doch bitte die Stadt oder die städtische Wohnungsgesellschaft GGH zugreifen sollen. Doch hinter dieser Geschichte gibt es einige Fragezeichen. Denn offiziell stehen die Hochhäuser am Jellinekplatz gar nicht zum Verkauf. Und so richtig wollen Stadt als auch die GGH nicht zugreifen.

> Die Vorgeschichte: Die 307 Einheiten, um die es geht, gehören seit 2012 der Frankfurter GWH-Wohnungsgesellschaft, der Immobilientochter der Landesbank Hessen-Thüringen. Dass die GWH in den Besitz ihrer ersten Heidelberger Wohnungen kam, hat eine Vorgeschichte: 2007 wollte der Berliner Investor Dreges von der GGH 610 Wohnungen auf dem Emmertsgrund kaufen. Das führte zu einer großen stadtweiten Debatte, ob eine städtische Gesellschaft Wohnungen an eine ziemlich unbekannte Firma verkaufen darf.

In der Folge kam es dann zu einem Bürgerentscheid am 13. Juli 2008, bei dem sich über 80 Prozent - wenn auch bei einer denkbar geringen Beteiligung von 22 Prozent - gegen einen Verkauf aussprachen. Viel weniger Aufmerksamkeit erhielt damals ein deutlich kleineres Geschäft: Die Baugenossenschaft "Neu Heidelberg", die maßgeblich in den frühen 1920er Jahren den Stadtteil Pfaffengrund mitentwickelte, verkaufte im November 2007, auf dem Höhepunkt der GGH-Diskussion, ihre 307 Wohnungen auf dem Emmertsgrund - ausgerechnet an die Dreges, die in der Stadtöffentlichkeit keinen guten Ruf hatte.

Zunächst sah alles gut aus - der Kaufpreis sollte bei 12,6 Millionen Euro liegen -, doch nach dem Bürgerentscheid verlor Dreges das Interesse an den Emmertsgrund-Wohnungen von "Neu Heidelberg". Die Baugenossenschaft fand erst 2012 einen neuen Käufer: die GWH.

> Das sagt die GWH: "Wir halten unsere Bestände langfristig", sagt Sprecher Marc Hohmann, "aber wir prüfen, wenn wir wenig Chancen sehen, dass eine Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann." Und das ist bei den Emmertsgrund-Wohnungen - zu ihnen kamen zwei Jahre später weitere rund 100 auf dem Boxberg - der Fall: Die rund 400 Wohnungen sind schlicht mengenmäßig zu wenig, dass sich ein Verwalter und ein Hausmeister rentieren - zumal es sich, wie auch bei den GGH-Einheiten, um Sozialwohnungen mit entsprechend geringen Mieten handelt.

Heidelberg blieb in dem hessischen Unternehmen mit seinen insgesamt 50.000 Wohnungen eine Insel - und eine kleine zumal. Insofern spricht schon recht viel dafür, dass sich die GWH von den Heidelberger Beständen trennen will. Aber noch ist nichts fix, und Hohmann sagt: "Von einem Verkauf kann wirklich noch keine Rede sein. Wir können uns auch vorstellen, mit anderen Wohnungsgesellschaften zu kooperieren." Keinesfalls, so sagt Hohmann, will man sich deshalb von diesen Wohnungen trennen, weil sie in Hochhäusern gelegen sind: "Solche Großwohnanlagen können wir gut bewirtschaften, das ist unser Kerngeschäft."

> Das fordert die SPD: Schon im letzten Haushalt wurde beschlossen, dass der Anteil der Wohnungen im Eigentum der Stadt (oder ihrer Gesellschaften) langfristig bei 30 Prozent liegen soll. Wenn jetzt offenbar größere Mengen auf den Wohnungsmarkt kommen, müsse man zugreifen - und eventuell müsse der Gemeinderat dann außerplanmäßige Mittel bereitstellen. Zur Not könne man auch den städtischen Grundstücksfonds anzapfen, in dem sieben Millionen Euro für den Ankauf von Schlüsselgrundstücken gebunkert sind.

> Das sagt die Stadt: Im Grunde verweist sie auf ihre Gesellschaft, die GGH. Außerdem würde der Grundstücksfonds niemals ausreichen, um die 300 GWH-Wohnungen zu kaufen.

> Das sagt die GGH: "Natürlich prüfen wir auch einen möglichen Kauf dieser Wohnungen", sagt Geschäftsführer Peter Bresinski - und schiebt hinterher: "Kaufen kann man alles, wenn der Preis stimmt." Und das scheint auch der Knackpunkt zu sein. Denn in der momentanen Niedrigzinsphase werden auch Objekte mit Sozialwohnungen recht teuer angeboten. Preise für die GWH-Wohnungen werden nirgendwo genannt, aber sie dürften mittlerweile gut doppelt so viel wie 2007 kosten - also um die 25 Millionen Euro.

Bresinski sagt nur: "Man sollte vielleicht überlegen, ob man das Geld nicht sinnvoller ausgibt, um preisdämpfend auf dem Wohnungsmarkt zu wirken - und nicht dort, wo die Preise günstig sind und bleiben werden." Und nicht ohne Sinn für Geschichte meint der GGH-Chef: "Wir würden natürlich der ,Neu Heidelberg’ den Vorzug lassen, wenn sie diese Wohnungen in ihre Bestände wiedereingliedern will."